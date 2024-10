Wenn der Milliardär Warren Buffett und die Investorin Cathie Wood bei drei Aktien auf dieselben Unternehmen setzen, muss es sich um etwas Besonderes handeln. Welche Chancen sind hier zu erwarten?

Kann das überhaupt sein? Dass der berühmte Milliardär Warren Buffett und die nicht weniger bekannte Investorin Cathie Wood beim Thema Aktien auf dieselben Kandidaten setzen – und das gleich dreimal?

Beide Börsenexperten sind eigentlich nicht dafür bekannt, denselben Investitionsstil zu verfolgen. Während Warren Buffett vor allem auf Value-Aktien setzt, also unterbewertete Titel mit einem starken Geschäftsmodell, soliden Zahlen und einem breiten wirtschaftlichen Burggraben, bevorzugt Cathie Wood disruptive Innovationen. Bei ihren Unternehmen handelt es sich häufig noch um Newcomer, die nicht profitabel sind und daher ein hohes Risiko mit sich bringen.

Doch tatsächlich scheinen sich die beiden Investoren bei drei Aktien einig zu sein. Um welche Kandidaten handelt es sich?

Warren Buffett und Cathie Wood schwören auf diese 3 Aktien

Dass Warren Buffett und Cathie Wood beide auf die Amazon-Aktie setzen, ist kein Geheimnis. Auch BÖRSE ONLINE hat schon öfter darüber berichtet. Im ARK Autonomous Tech & Robotics ETF befinden sich bei Cathie Wood derzeit fast 44.000 Aktien des E-Commerce-Giganten. Bei Warren Buffett nimmt Amazon die 23. größte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway ein – von insgesamt über 1.000 Bestandteilen.

Viel interessanter ist jedoch, dass Buffett und Wood nicht nur bei einem großen Tech-Giganten einer Meinung sind, sondern auch bei zwei weiteren Aktien.

BYD – Der E-Auto-Gewinner für Warren Buffett und Cathie Wood?

Zum einen findet sich sowohl bei Warren Buffett als auch bei Cathie Wood die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers BYD. BYD gilt einschließlich Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge mittlerweile als größter Hersteller von Elektrofahrzeugen, auch wenn Tesla bei reinen Batteriefahrzeugen noch knapp vor BYD liegt. Kürzlich wurde BYD auch gemessen am Umsatz offiziell Chinas größter Autohersteller. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie über vierzig Prozent im Plus, auf Sicht von fünf Jahren sogar über 680 Prozent. Am 8. Oktober musste die Aktie im Zuge einer allgemeinen China-Korrektur jedoch kräftig einbrechen. Die Hintergründe dazu erfahren Sie hier.

Warren Buffett hat bereits im Jahr 2008 in BYD investiert. Auch, wenn er die Lorbeeren dafür seinem mittlerweile verstorbenen Geschäftspartner Charlie Munger zuschreibt, so sollte sich die Investition dennoch gelohnt haben – die Aktie hat seitdem über 2.000 Prozent zugelegt. Und auch wenn Cathie Wood bekanntermaßen der größte Fan von Elon Musks Tesla-Konzern ist, scheint sie die chinesische Konkurrenz zu würdigen: Neben Amazon befinden sich im ARK Autonomous Tech & Robotics ETF nämlich auch 168.000 Aktien von BYD.

Zudem zahlt BYD eine Dividende. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei knapp über einem Prozent. Der Umsatz und auch der Gewinn je Aktie sollen dieses und nächstes Jahr zweistellig wachsen. Zudem ist die Aktie derzeit verhältnismäßig günstig: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,5, das durchschnittliche KGV der letzten fünf Jahre bei 36. Die deutliche Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der Aktie und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 37 Euro noch sieben Prozent Potenzial nach oben. Die Analysten von Citi gehen mit 56 Euro sogar von einer Kurschance von knapp 65 Prozent aus.

Nu Holdings – Die Zukunft der Fintechs?

Die dritte Aktie, auf die sowohl Warren Buffett als auch Cathie Wood setzen, ist möglicherweise weniger bekannt als die beiden vorherigen Kandidaten. Es handelt sich um das brasilianische Fintech Nu Holdings. Nu gilt als die weltweit größte digitale Banking-Plattform außerhalb von Asien und verfügt über 105 Millionen Kunden in Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Um das zu veranschaulichen: Mehr als jeder zweite erwachsene Brasilianer ist laut Unternehmensangaben ein Kunde.

Da in großen Teilen der Region viele Menschen noch keine Beziehung zu einem Finanzinstitut haben, bietet dies große Wachstumschancen für das Unternehmen. Das scheint auch Warren Buffett so zu sehen. Beim Börsengang im Dezember 2021 kaufte er über 107 Millionen Aktien und hat laut offiziellen Unterlagen bisher keine größeren Verkäufe getätigt. Auch Cathie Wood griff beim Börsengang zu. Aktuell befindet sich die Aktie sowohl im ARK Next Generation Internet ETF als auch im ARK Fintech Innovation ETF. Insgesamt hält Wood über zwei Millionen Aktien.

Der Umsatz könnte dieses Geschäftsjahr um mehr als 84 Prozent steigen und der Gewinn je Aktie sogar um knapp 100 Prozent auf 0,42 US-Dollar. Seit 2023 ist das Unternehmen unter dem Strich profitabel. Auch nächstes Jahr erwarten Analysten im Schnitt weiterhin zweistellige Wachstumsraten. Die Mehrheit von ihnen rät zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von 14,45 US-Dollar noch zehn Prozent Potenzial. Morgan Stanley rechnet mit einem Kursziel von 18 US-Dollar sogar mit einer Kurschance von fast vierzig Prozent.

Lesen Sie auch: Top-Analyst warnt: Anleger überschätzen die Microsoft-Aktie maßlos – jetzt verkaufen?

Oder: Milliardär Warren Buffett verrät: Ob man eine Aktie behalten sollte, hängt davon ab…