Noch letzte Woche wurden Anleger im Fernen Osten mit riesigen Kursgewinnen belohnt. Doch ist das alles schon wieder vorbei? Heute stürzen China-Aktien wie Alibaba, Tencent, BYD oder Xiaomi brutal ab. Was dahintersteckt und was Anleger tun sollten.

Um rund 35 Prozent war der Hang Seng Index in Hong Kong in den vergangenen 3 Wochen gestiegen, weil China mehr geldpolitischen Stimulus ankündigte. Die Stimmung war super. Doch eine irritierende Entscheidung der Partei in Peking macht heute vieles zunichte. Was sollten Anleger jetzt tun?

China-Aktien wie Alibaba, Tencent, BYD oder Xiaomi stürzen ab

Weil die Partei in China bei einer Sitzungen und einem Briefing zunächst weitere Stimuli der Wirtschaft vermissen ließ, reagierten die Börsen sehr verschnupft. Der wichtige chinesische Index CSI 300 startete am Dienstag mit einem Plus von über 10 Plus zunächst stark, konnte dann aber nur noch 3,8 Prozent ins Ziel bringen. In Hongkong fiel der Hang Seng Index zeitweise um mehr als 10 Prozent, bevor er sich auf ein Minus von 7,6 Prozent erholte.

Die Alibaba-Aktie liegt rund 8 Prozent im Minus, der große Internet-Konzern Tencent sogar rund 10 Prozent, während der E-Auto-Hersteller und Handy-Konzern Xiaomi sogar 11 Prozent einbüßt und der Autokonzern BYD rund 8 Prozent.

Doch was sollten Anleger jetzt tun? Günstig einsteigen oder alles verkaufen?

Übrigens: Wenn Sie auch sichere Aktien setzen wollen, dann werfen Sie einen Blick auf unseren BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index

China-Aktien: Jetzt kaufen oder alles verkaufen?

Zunächst muss jedem Anleger klar sein, dass die chinesischen Aktien sich meistens nicht normal verhalten. Die Aktienkurse sind sehr abhängig von politischen Entscheidungen und können bei Wohlwollen stark steigen und bei Ausbleiben selbigen hart abstürzen, wie man heute an der Börse in China sieht.

Nach den heftigen Kursgewinnen in den vergangenen Tagen war eine große Korrektur eventuell auch unausweichlich. Bei Einzelaktien sollten Anleger in China grundsätzlich vorsichtig sein. Eine leichte Beimischung von China-ETFs oder China-Fonds, eventuell als abgespeckte Variante mit einem MSCI Emerging Markets ETF kann allerdings in Zukunft etwas Extra-Rendite bringen. Ein zu großes Gewicht sollte man aber nicht auf chinesische Aktien legen. Heute brauchen Anleger nicht panisch zu verkaufen, man sollte sich beim Nachkaufen aber auch bedeckt halten und allenfalls Sparpläne auf China-ETFs und China-Fonds auflegen oder erhöhen.

Und lesen Sie auch: "Vergessen Sie Zinsen - und kaufen Sie Dividenden-Aktien", rät Fondsmanager

oder: MSCI World geschlagen: Dieser ETF performt aktuell viel besser - Jetzt kaufen?