Unternehmensprofil

Die Telefónica Deutschland Holding AG ist die deutsche Tochter des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica SA, die unter dem Dach der Telefónica Europe ihre Europäischen Gesellschaften bündelt. Telefónica Deutschland bietet unter der Kernmarke O2 eine große Bandbreite an Telekommunikationsdienstleistungen an. Neben den Mobilfunk- und Festnetzaktivitäten gehören hierzu DSL- und Internet-Services wie auch mobiles Internet, Netzwerk- und Sicherheitslösungen und das Hosting. Im Bereich Wholesale ist Telefónica Deutschland u.a. Partner der Lebensmitteleinzelhändler Tchibo und Lidl. Bei Einkauf und Innovationen profitiert Telefónica Deutschland vom weltweiten Netz der spanischen Muttergesellschaft, die weltweit in mehr als zwei Dutzend Ländern über 300 Mill. Anschlüsse bedient. Mit der Integration der E-Plus-Gruppe zum 1. Oktober 2014 ist Telefónica Deutschland im deutschen Mobilfunk zur Nummer eins aufgestiegen.

Offizielle Webseite: www.telefonica.de