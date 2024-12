Erst jüngst konnte die Aktie von Amazon ein neues Allzeithoch markieren. Geht es nach dem Analysehaus Jefferies, könnte der Titel aber noch viel höher steigen. Müssen Anleger jetzt schnell sein?



Es geht wieder aufwärts. Und zwar schnell. Seit einer Chart-Delle Anfang August mit einem Rücksetzer auf etwa 161 US-Dollar scheint die Aktie des Versandriesen Amazon kein Halten mehr zu kennen. Die Erholung gipfelte am 11. Dezember in einem neuen Allzeithoch bei über 230 US-Dollar, bevor die Aktie wieder etwas nachgab.

Anleger sollten sich von dem Rücksetzer aber nicht verunsichern lassen. In Zukunft ist womöglich noch viel mehr Wachstum drin.



Jefferies hebt Kursziel für Amazon-Aktie an – und hat einen Ratschlag

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 235 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill widmete sich in seiner am Montag vorliegenden Analyse den Top-Themen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) für 2025 in der Softwarebranche.

Laut seiner Einschätzung ist in diesem Bereich mit nennenswerten Umsätzen zwar erst Ende des kommenden Jahres oder 2026 zu rechnen, positionieren sollten sich Anleger aber bereits jetzt. Die Cloud-Sparte gehört bei Amazon zu den vielversprechendsten Sparten und besitzt den Angaben zufolge immenses Umsatzpotential.



Nicht nur Jefferies bullisch bei Amazon

Die positive Grundstimmung von Jefferies passt auch zu den Einschätzungen der Wall Street, die die Amazon-Aktie fast ohne Einschränkungen zum Kauf empfehlen. Von 46 Analysten, die die Aktie seit einiger Zeit beobachten, raten 45 zum Kauf. Nur eine, vergleichsweise alte, Analyse würde den Titel halten.

Wer aber dennoch nicht nur auf Amazon setzen möchte, kann einen Blick auf den Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE werfen. Der Aktienkorb bietet ein etwas diversifizierteres Investment in den Tech-Sektor und in einige der erfolgreichsten Aktien der Branche.



Enthält Material von dpa-AFX

