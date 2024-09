Experten an der Wall Street haben nicht nur amerikanische Aktien auf dem Schirm, auch deutsche Werte stehen unter Beobachtung. Bei diesen Titeln würde einer der weltbesten Analysten jetzt zuschlagen.

Michael Huttner von Berenberg gehört derzeit laut der Finanzplattform „TipRanks“ zu den besten Analysten an der Wall Street. Konkret landete der Experte auf dem dritten Platz und ließ so mehr als 9.000 andere Analysten auf der Plattform hinter sich. Seine Erfolgsrate bei seinen beobachteten Aktien beläuft sich momentan auf starke 83 Prozent. Neben vielen amerikanischen Aktien haben es dabei auch einige deutsche Aktien auf seine „Watch List“ geschafft.

Allianz- und Talanx-Aktie für Berenberg-Analyst ein Kauf

So rät Huttner seit Mitte August unter anderem zum Kauf der Allianz-Aktie. Sein Kursziel liegt bei 309 Euro, das entspricht einem Upside von fast neun Prozent. Im Schnitt liegt das Kursziel an der Wall Street momentan bei 295,50 Euro, was nur einem Upside von knapp vier Prozent entspricht. Der Berenberg ist mit seiner Prognose also definitiv bullischer unterwegs.

Ebenfalls seit Mitte August ist die Aktie des Versicherungsunternehmens Talanx auf der Kaufliste von Michael Huttner. Mit seinem Kursziel von 76,20 Euro liegt der Experte aber schon fast zwei Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aktie. Auch das durchschnittliche Kursziel der Street liegt mit rund 73 Euro schon fünf Prozent unter dem derzeitigen Wert der Aktie.

Star-Analyst beobachtet noch weitere deutsche Aktien

Auf der „Watch List“ des Berenberg-Analysten befinden sich übrigens noch weitere deutsche Versicherungs-Aktien wie Münchener Rück oder Hannover Rück, die Bewertungen stammen aber noch aus dem letzten Jahr und sind für Anleger daher nicht sehr aussagekräftig. Dabei ist vor allem die Münchener Rück derzeit eine gute Alternative zur Allianz. Die britische Investmentbank Barclays bezeichnete die Aktie zuletzt als ein „bevorzugter Sektorwert“. Vielleicht legt ja auch Michael Huttner demnächst eine neue Bewertung des Titels nach.

