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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Talanx

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WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 52,16 50,09 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 2,95 2,82 3,89 3,28 2,55
    Gewinn/Aktie 11,51 11,06 9,60 7,65 6,21
    Dividende/Aktie 4,95 4,37 3,60 2,70 3,10
    Rendite (%) 4,32 3,81 3,19 3,32 4,87
    KGV 10,04 10,49 11,74 10,62 10,26
    KUV 0,57 0,59 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Talanx AG ist die Management- und Finanzholding einer Gruppe von Unternehmen, die als Finanzdienstleister vor allem Erst- wie auch Rückversicherungsleistungen anbieten. Zum Erstversicherungsbereich zählen sowohl Schadens- und Unfall- als auch Lebensversicherungen. Zum Konzern gehören u.a. die Versicherer für Privat- und Firmenkunden HDI und HDI-Gerling, der Rückversicherer Hannover Rück, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und Targo Versicherungen sowie der Fondsanbieter und Vermögensverwalter Ampega. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Hannover, agiert über Kooperationsabkommen jedoch in rund 150 Ländern weltweit. Das Geschäft ist in die fünf operativen Segmente "Privat- und Firmenversicherung Deutschland", "Privat- und Firmenversicherung international", "Industrieversicherung" sowie "Schaden-" und "Personen-Rückversicherung" und das sechste Segment "Konzernfunktionen" gegliedert.

    Offizielle Webseite: https://www.talanx.com

    Aktionärsverteilung