Das Portal „CNBC“ hat elf Aktien außerhalb der USA gefunden, von denen sich Analysten mittelfristig ein Kurswachstum von mindestens 100 Prozent versprechen. Überraschend ist auch ein deutscher Wert aus der DAX-Familie dabei.

Können sich diese Aktien wirklich schon bald verdoppeln? Das Portal „CNBC“ hat mal nicht in den USA, sondern im Ausland nach potenziellen Highflyern an der Börse gesucht und elf Aktien gefunden, denen Analysten ein Kurswachstum von mindestens 100 Prozent zutrauen – in der Spitze sind es sogar weit über 200 Prozent. Jede der Aktien wurde dabei zum Zeitpunkt der Suche von mindestens zehn Analysten beobachtet, das mögliche Kurswachstum ist ein Durchschnittswert.

Bis zu 260 Prozent Kurspotenzial bei diesen Aktien

Nicht jede der von „CNBC“ ausgegrabenen Aktien dürfte dabei Anlegern etwas sagen und einige Werte unterliegen auch Wechselkursschwankungen. Das jeweilige Upside bezieht sich dabei auch auf die Landeswährung. Dennoch sind die Zahlen dieser elf Aktien beeindruckend:

- Patriot Battery Metals (Upside: 259.26%)

- Valneva (212.50%)

- Azul (190.19%)

- Hangzhou Tigermed Consulting (142.81%)

- YDUQS Participacoes (139.33%)

- Zai Lab (138.64%)

- Asymchem Laboratories (132.98%)

- Brava Energia (114.12%)

- Xpeng (110.44%)

- Forvia (101.52%)

Leser dürfen jetzt zurecht einwenden, dass das ja nur zehn Aktien sind. Stimmt! Eine Aktie haben wir uns für das große Finale aufgehoben, denn hier müssen sich deutsche Anleger gar keine Sorgen um die Landeswährung machen. Die Aktie gehört nämlich zur DAX-Familie.

Evotec-Aktie mit dreistelligem Upside

Die elfte Aktie im Bunde ist das deutsche Unternehmen Evotec, dessen Aktie spätestens seit Anfang des Jahres in einer echten Kurskrise steckt. Allein in den letzten drei Monaten hat das Papier um die 25 Prozent an Wert verloren. Dennoch trauen die Analysten der Evotec-Aktie im Schnitt ein Upside von fast 118 Prozent zu.

Wirkliche Impulse nach oben gab es für den Titel noch nicht. Eine vielversprechende Kooperation mit der Forschungsplattform „Scientist.com“, die Kunden jetzt durch Evotec Zugang zu einer Palette von Technologien unter anderem aus der In-vitro- und In-vivo-Pharmakologie bietet, spiegelte sich im Börsenkurs noch nicht wieder. 118 Prozent Upside klingen da schön , Anleger sollten aber bei der Evotec-Aktie auf einen nachhaltigen Durchbruch in höhere Kursregionen warten.

