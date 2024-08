Nachdem die große Mehrheit der amerikanischen Technologietitel im ersten Quartal eine sehr gute Performance abgeliefert hatten, so ist der Sektor seit Mitte Juli in den Korrekturmodus übergegangen. Eine aussichtsreiche KI-Aktie konnte sich diesem Trend nicht entziehen, Zeit sich ein paar Stücke ins Depot zu legen.



Bei dem Unternehmen handelt es sich um das amerikanische Unternehmen Vertiv, ein weltweit führendes Unternehmen im Design, Bau und Service von kritischer Infrastruktur, die wichtige Anwendungen für Rechenzentren und Kommunikationsnetzwerke ermöglicht. Das Unternehmen bietet Technologien für digitale Infrastrukturen an, einschließlich Stromversorgungssystemen. Ebenfalls im Angebot und besonders für große Rechenzentren wichtig sind die Kühllösungen des Technologiekonzerns. Vertiv ist in verschiedenen Bereichen tätig, darunter Rechenzentren, Telekommunikation, Gesundheitswesen und Industrie.



Starke Entwicklung

Die Aktie hat in Kürze eine imposante Rally hingelegt; so hat die Aktie seit Mai 2023 eine Kursrally von mehr als 403 Prozent hingelegt und ist damit besser als die Kursentwicklung bei Nvidia; diese schafft es im gleichen Betrachtungszeitraum auf einen Kurszuwachs von 278 Prozent. Der jüngste Abverkauf und das nachlassende Momentum bei KI-Aktien haben zu einer scharfen Korrektur geführt, so hat die Aktie ausgehend von Ende Mai mehr als 30 Prozent nachgegeben.



Fazit Die Geschäfte bei Vertiv laufen weiterhin ausgezeichnet, so wurden die Jahresprognosen für Umsatz, Gewinn und freien Cashflow erhöht. Mit einem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) laut Eulerpool von 3,20 ist Vertiv günstiger bewertet als Nvidia mit einem PEG von 9,51. Die große Mehrheit der Analysten bewerten die Aktie als „Kauf“, dabei liegt das durchschnittliche Kursziel etwa 44 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau. Das Unternehmen ist hochinteressant und im Bereich von KI-Aktie ein Investment wert. Die verbesserte Stimmung bei den Technologiewerten ließen die Aktie zum gestrigen Börsenschluss in den USA rund sieben Prozent steigen.



