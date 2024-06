Die Hoffnung auf eine baldige Lösung im Zollstreit zwischen der EU und China lassen den deutschen Leitindex DAX optimistisch in die neue Woche starten. Vor allem Auto-Aktien wie VW, BMW oder Porsche konnten profitieren.

So lässt es sich gut in die Woche starten: Der deutsche Leitindex DAX liegt derzeit 0,6 Prozent im Plus und steht bei 18.272 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der aktuell 0,7 Prozent im Plus liegt und bei 4.941 Punkten steht.

Die Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit zwischen der Europäischen Union (EU) und China hat zu Wochenbeginn Rückenwind gegeben. In der Vorwoche hatte der DAX schon fast ein Prozent zugelegt und einen Puffer zur 100-Tage-Durchschnittslinie aufgebaut. Laut dem Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets zog die jüngste Stabilisierung des Leitindex über der Marke von 18 000 Punkten zuletzt spekulative Käufe nach sich.

Am Markt wurden die Kursgewinne auch mit der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) begründet. Forciert wurden diese laut der Helaba von einem schwachen Ifo-Index, der am Vormittag veröffentlicht wurde. Laut dem Experten Ralf Umlauf nehmen mit diesem die Zweifel an einer allmählichen Belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland im zweiten Halbjahr zu.

Allerdings schwebt weiter das Damoklesschwert der anstehenden Frankreich-Wahlen über den Märkten. Die Aktienmarktstrategen von JPMorgan befürchten, dass die davon ausgehenden Risiken noch einmal für einen Rückschlag sorgen könnten. Noch schreckt das Team um den Analysten Mislav Matejka deshalb vor einem "Overweight"-Votum für europäische Aktien gegenüber den USA zurück. Die Experten stellen die Anleger aber für das zweite Halbjahr auf eine nahende Chance zum Einstieg in Aktien der Eurozone ein.

Auto-Aktien wie BMW, Porsche und VW profitieren im DAX

Im DAX profitierten die Aktien von Autobauern davon, dass China und die EU im Streit um E-Auto-Zölle miteinander verhandeln wollen. So liegen die Aktien von BMW und Porsche aktuell drei Prozent im Plus, bei VW sind es über zwei Prozent. Auch wenn die Chance auf eine Einigung kritisch gesehen wird, reichten die avisierten Gespräche den Anlegern zunächst für etwas Erleichterung.

An die Spitze des DAX schafften es von der Performance hingegen mit einem Plus von über sechs Prozent die Aktien von Covestro. Was dahintersteckt, erfahren Sie hier.

Als weitere Dax-Stütze waren die Aktien von Siemens Energy großer Gewinner, die aktuell 3,77 Prozent im Plus liegen nach einem vermeldeten Großauftrag. Saudi-Arabien hat den Energietechnikkonzern mit dem Bau von Kraftwerken im Milliardenwert beauftragt.

Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von aktuell fünf Prozent die Zalando-Aktie. Die Hintergründe erfahren Sie hier.

Mit Material von dpa-afx

