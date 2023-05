Die BASF-Aktie und die Mercedes-Aktie haben ihre Hauptversammlungen und Dividendenzahlungen hinter sich. Doch wie geht es jetzt bei BASF und Mercedes weiter? Neue Kursziele von Morgan Stanley und Morningstar können Aufschluss darüber geben.

BASF: Morningstar mit neuem hohen Kursziel

Die hohe Dividende bei BASF von mehr als sieben Prozent müsste mittlerweile bei jedem Aktionär angekommen sein. Nun können Anleger den Blick bereits auf die Zukunft richten. Und hier bleibt die BASF-Aktie attraktiv bewertet. Analysten erwarten für 2024 ein KGV von 9,1 nach 10,4 für 2023 und eine Dividendenrendite von 6,98 Prozent nach etwas mehr als sieben Prozent in diesem Jahr.

Zudem hebt Morningstar das Kursziel der BASF-Aktie auf 65 Euro an. Dies bedeutet ein Kurspotenzial von 38 Prozent.

Im Chart sehen Anleger, dass die Aktie nach dem Dividendenabschlag durch die 50-Tage-Linie (blau) und die 200-Tage-Linie gefallen ist. Doch Anleger griffen bei günstigeren Kursen zu und auch die Aussicht auf Subventionen fü Industriestrom trieben BASF insbesondere am Freitag an. Berlin überlegt nämlich, den Industriestrom auf 6 Cent je Kilowattstunde zu drücken. Gerade dem energieintensiven Geschäft von BASF würde das gut tun. So konnte die Aktie die 200-Tage-Linie bereits wider zurückerobern und testet diese nun. Anleger müssen mit etwas Volatilität rechnen, weil der Kurs nun zwischen den beiden Gleitenden Durchschnitten eingezwängt wird. Wir gehen aber mittelfrisitg von weiter steigenden Kursen aus, sodass Anleger zwischen den beiden schwarzen Linien kaufen können. Fällt der Kurs unten raus, ist dass der Stopp.

Mercedes-Aktie mit sehr attraktiver Bewertung: Morgan Stanley rät zum Kauf

Mercedes hatte seine Hauptversammlung am 3. Mai. Der Dividendenabschlag fand am 4. Mai statt (lesen Sie dazu: Mercedes-Aktie heute stark im Minus – soll man jetzt am Ex-Dividende Tag kaufen?) und die Dividende müsste Anfang dieser Woche auf den Konten der Aktionäre eintreffen.

Doch auch nach der Dividende können Anleger weiter zugreifen. Denn die Mercedes-Aktie soll mit einem KGV von 2024 in Höhe von 5,3 weiterhin sehr günstig beiben. Auch die hohe Dividendenrendite von 7,69 Prozent klingt vielversprechend.

Das sehen scheinbar auch die Analysten der US-Großbank Morgan Stanley so. Sie raten zum Kauf der Mercedes-Aktie mit einem Kursziel von 72 Euro. Doch die Allgemeinheit der Analysten bei Bloomberg ist sogar noch optimistischer. Denn durchschnittlich raten sie zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 90,32 Euro, was einem Kurspotenzial von 35 Prozent entspricht.

Im Chart sehen Anleger schön den Dividendenabschlag, der die Aktie in Richtung der 200-Tage-Linie brachte. Anleger müssen damit rechnen, dass dieser Gleitende Durchschnitt nochmal angetestet werden könnte. Hier würden sich dann gute Einstiegskurse anbieten. Während die Mercedes-Aktie zwischen diesen beiden Durchschnitten verharrt, können Anleger tranchenweise zukaufen. Verlässt die Aktie diese Zone, wird eine Neubewertung der Lage notwendig.

