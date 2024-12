Lange Zeit zählten sie zu den Verlierern. Anleger mussten herbe Kursverluste hinnehmen. Doch nun stehen die beiden Aktien von BASF und TUI vor einem Mega-Turnaround. Das gilt es aber zu beachten.

Seit 2019 fiel die BASF-Aktie um 54 Prozent. Und bei der TUI-Aktie sind es seit 2018 sogar 85 Prozent Minus. Doch die beiden beliebten deutschen Aktien befinden sich immer noch in vielen Portfolios bei Anlegern und diese dürfen sich nun freuen: Denn BASF und TUI stehen vor einem Mega-Turnaround:

TUI-Aktie mit tollen Zahlen: Locker 100 Prozent Potenzial

Denn die neuesten Quartalszahlen bei TUI überzeugten. Der Gewinn konnte um mehr als zwei Drittel bis auf 507 Millionen Euro gesteigert werden und Konzern-Chef Sebastian Ebel sieht weitere Umsatz- und Gewinnsteigerungen im neuen Jahr. Er will TUI in allen Reise-Bereichen weiter ausbauen. Damit setzt sich die Erholung fort, welche bei der TUI-Aktie bereits im Oktober 2023 nach einer langen und harten Talfahrt eingesetzt hatte. So dürfte der Boden bei der Aktie drin sein und aktuell bildet sich ein neuer Aufwärtstrend. Bis zur Marke von 17 Euro, was einem Potenzial von 100 Prozent entspricht, kann es dann Anfang nächsten Jahres sogar schnell gehen. Die nächsten Quartalszahlen und vor allem der nächste Sommer werden dann darüber entscheiden, ob der Turnaround lediglich ein Aufflackern war, oder ob es für die TUI-Aktie zurück zu alten höhen geht. Doch auch schon jetzt lässt sich mit dem Reiseanbieter gutes Geld verdienen. Anleger überprüfen den Stopp bei der 200-Tage-Linie und ziehen ihn regelmäßig nach.

BASF-Aktie: Ist der Boden endlich drin?

Und auch bei der BASF-Aktie lief es zuletzt wieder zäh. Doch wie wir schon länger berichten, könnte sich ein doppelter Boden bilden. Und dies scheint geklappt zu haben, schließlich stieg das Papier diese Woche weiter und konnte sogar die 50-Tage-Linie überwinden - ein erstes gutes Signal auf dem Weg zu einem neuen Aufwärtstrend.

Anders als bei TUI, muss die BASF-Aktie allerdings noch durch ein paar Widerstände durch. Zunächst gilt es, die 200-Tage-Linie zu überwinden und danach die Nackenlinie der W-Formation, welche sich bei rund 48 Euro befindet. Gelingt dies Anfang nächsten Jahres, so könnte der Mega-Turnaround allerdings auch bei BAF laufen. Die Aktie bewegt sich seit jeher in Zyklen und der neue Zyklus könnte das Papier durchaus in Regionen um die 100 Euro katapultieren. Gesetzt den Fall, die Energielage entspannt sich kommendes Jahr in Europa und die geopolitischen Konflikte lassen nach. Doch auch Warburg Analyst Oliver Schwarz sieht neues Kurspotenzial und erhöhte das Kursziel für die BASF-Aktie auf 52,60 Euro. Das China-Geschäft erhole sich und Lagerbestände würden sich abbauen.

Eine gute Gelegenheit um bei TUI und BASF auf den Turnaround zu setzen.

