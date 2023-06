Bei den Aktien von Bayer, Deutsche Telekom, Mercedes und BMW sind aktuell laut den Analysten bis zu 46 Prozent Kurspotenzial drin. Was Morgan Stanley und JP Morgan jetzt zu den Aktien sagen.

Bayer-Aktie mit Empfehlungen von Morgan Stanley und JP Morgan

Zuletzt lief es ja gar nicht mehr für die Bayer-Aktie. Aufgrund schlechter Ergebnisse und Aussichten sackte das Papier ab und hinterließ einen verheerenden Chart. Die Aktie rasselte durch die 50-Tage-Linie und auch durch die 200-Tage-Linie und ist damit schwer angeschlagen. Allerdings setzten JP Morgan und Morgan Stanley das Kursziel der Bayer-Aktie am 20. Juni jeweils auf 60 Euro und hauchen der Aktie damit womöglich neues Leben ein. Denn wenn diese beiden US-Schwergewichte wieder mehr Potenzial sehen, können Anleger wieder hoffen.

Auch der Gesamt-Konsens bei Bloomberg zeigt, dass Analysten dem Papier ein Kursziel von fast 75 Euro und damit 46 Prozent Kurspotenzial zutrauen. Allerdings sollten Anleger aktuell allenfalls tranchenweise oder per Sparplan einsteigen. Bald könnte sich im Chart ein Todeskreuz bilden (dabei kreuzt die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben) und damit ein erneutes Verkaufssignal generieren. Anleger müssen also erstmal Geduld mitbringen. Erst, wenn die Bayer-Aktie 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie wieder überwunden werden können, können Anleger wieder stärker einsteigen.

Wie geht es für die Deutsche Telekom nach dem Absturz weiter?

Nach dem lokalen Hoch und einer einwandfreien Rallye bei der Aktie der Deutsche Telekom setzte zuletzt Ernüchterung ein. Die Aktie verlor in den vergangenen Wochen deutlich und fiel ebenfalls durch die wichtigen Gleitenden Durchschnitte. Solange dies so bleibt, sieht es nicht gut aus. Auch hier droht ein Todeskreuz, weswegen Anleger erstmal die Finger von der Aktie lassen. Nur wer sehr langfristig ausgerichtet ist, kauft weiter zu. Ansonsten wartet man vorerst, bis die 200-Tage-Linie zurückerobert werden kann.

Bei Bloomberg raten die Analysten indes weiter zum Kauf der Aktie der Deutsche Telekom. 23 empfehlen einen Kauf, zwei raten zum Halten und lediglich einer zum Verkaufen. Daraus resultiert ein durchschnittliches Kursziel von 26,12 Euro was ein Potenzial von 36 Prozent bedeutet. Am 2. Juni setzte Morgan Stanley das Kursziel sogar auf 27 Euro. Die Bewertung der Telekom-Aktie bleibt mit einem KGV von 10,4 und einer Dividendenrendite von 4,79 Prozent für 2024 attraktiv.

Geht die BMW-Rallye weiter?

Allerdings konnte die BMW-Aktie Anleger in den letzten Woche verzücken. Momentan hat das Papier damit zwar das Kurspotenzial laut der Analysten bei Bloomberg ausgeschöpft - sie sehen lediglich noch Platz für 1,0 Prozent Zuwachs - doch im Chart sieht weiterhin alles gut aus. Vermutlich müssen Anleger sich darauf einstellen, dass die 50-Tage-Linie als nächstes getestet wird. Hält sie, dann geht der Aufwärtstrend weiter. Bricht sie, dann sollten Anleger erwägen, Teilgewinne mitzunehmen.

Insgesamt bleibt die BMW-Aktie mit einem KGV von 6,9 und einer Dividendenrendite von 4,65 Prozent für 2024 sehr gut bewertet. Allerdings setzte JP Morgan das Kursziel am 6. Juni auf 105 Euro, was sich mittlerweile unter dem aktuellen Kurs befindet.

20 Prozent Kurspotenzial mit der Mercedes-Aktie

Ähnlich sieht es bei der Mercedes-Aktie aus. Zwar korrigierte sie in den letzten Tagen deutlicher, doch der Aufwärtstrend ist noch intakt. Allerdings sollte die 50-Tage-Linie im besten falle halten, sonst sollten Anleger etwas vorsichtiger werden. An sich ist die Mercedes-Aktie aber mit einem KGV von 6,0 und einer Dividendenrendite von 6,85 Prozent weiter gut bewertet und die Analysten sprechen dem Autobauer ihr Vertrauen aus. Denn 22 raten zum Kauf, sechs zum Halten und niemand zum Verkaufen. Daraus ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 90 Euro, was ein Potenzial von 20 Prozent bedeutet.

Und am 6. Juni gab JP Morgan als Ziel 90 Euro aus. Anleger richten ihre Blicke jetzt zunächst auf die 50-Tage-Linie. Ab da geht es dann weiter.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer, Deutsche Telekom, Mercedes-Benz.