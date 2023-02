Bayer und Mercedes bieten Anlegern günstige KGVs und hohe Dividenden. Doch welche Traditions-Aktie aus dem DAX lohnt sich aktuell mehr?

Während bei Bayer aktuell sehr viel los ist, der Kurs in der vergangenen Woche ordentlich hin und her geworfen wurde und der Chef weichen muss, scheint bei Mercedes alles ruhig zu sein. Allerdings vermeldet der Autobauer an diesem Freitag seine Quartalszahlen. Es gilt für Anleger nun also, ganz genau hinzusehen. Denn welche Aktie ist jetzt besser: Bayer oder Mercedes?

Die Bayer-Aktie

Weil Bayer-Chef Baumann nun doch schon früher den Chefsessel räumt, schoss die Pharma-Aktie nach oben. Doch die Gewinne wurden von Anlegern direkt mitgenommen und so sank die Bayer-Aktie von ihrem Zwischenhoch schon wieder um mehr als 10 Prozent. Ernüchterung machte sich bei Anlegern breit. Schaut man auf die Prognosen, so dürfte Bayer in diesem Jahr kaum wachsen und die Gewinne könnten sogar leicht zurückgehen. Dennoch ist die Bayer-Aktie mit einem KGV von 7,8 und einer Dividendenrendite von 4,05 Prozent attraktiv bewertet.

Auch die Analysten bei Bloomberg trauen dem Papier noch einiges zu. Hier raten 18 Experten zum Kauf, sieben zum Halten und niemand zum Verkaufen, was in einem durchschnittlichen Kursziel von 74,59 Euro mündet. Dies bedeutet ein Potenzial von 24,8 Prozent.

Die Mercedes-Aktie

Bei Mercedes verliefen die vergangenen Tage hingegen deutlich ruhiger und auch die Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Hier raten 23 Analysten zum Kauf des Papiers, vier zum Halten und niemand zum Verkaufen. Allerdings bedeutet das durchschnittliche Kursziel von 84 Euro lediglich 16,1 Prozent Kurspotenzial.

Auch bei Mercedes sollen die Gewinne laut den Schätzungen der Analysten etwas zurückgehen. Dennoch ist der Autobauer mit einem KGV von 6,4 und einer Dividendenrendite von 6,6 Prozent nochmal besser bewertet als Bayer. Auch charttechnisch sieht bei der Mercedes-Aktie alles schön aus.

Allerdings achten Anleger auf die Quartalszahlen an diesem Freitag. Fallen diese gut aus, so können Anleger eine erste Position aufbauen. Bei Bayer sollten Anleger vorerst weiterhin vorsichtig sein und die Aktie beobachten. Beide Aktien sehen fundamental zwar gut aus, doch Anleger sollten sich noch in etwas Zurückhaltung üben, bis die Aussichten sich verbessern.

Lesen Sie auch: Dividendenstrategie: So verdienen Sie mit Aktien, ETFs und Fonds viel Geld mit Dividenden