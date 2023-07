Die Bayer-Aktie und die BASF-Aktie legen heute im DAX deutlich zu. Kommt jetzt ein wichtiger Wendepunkt bei den beiden Aktien?

Am heutigen Dienstagvormittag legt die BASF-Aktie um 1,86 Prozent zu und befindet sich damit unter den Top-Aktien im DAX. Auch die Bayer-Aktie konnte um 0,94 Prozent zulegen. Wir verraten, warum die Aktien jetzt steigen und weshalb wichtige Wendepunkte vor den Aktien stehen.

Goldman Sachs stockt bei BASF auf

Wie Bloomberg berichtet erhöht Goldman Sachs den Gesamtstimmrechtsanteil an BASF von 4,62 Prozent auf 5,18 Prozent. Dabei erhöht sich laut Bloomberg der Stimmrechtsanteil in Verbindung mit Aktien von 0,15 Prozent auf 0,25 Prozent und der Stimmrechtsanteil in Verbindung mit Instrumenten von 4,47 Prozent auf 4,93 Prozent.

Heute kann die BASF-Aktie aber auch zulegen, weil das Papier die schlechten Nachrichten der vergangenen Woche (lesen Sie dazu auch: Auch BASF streicht Jahresziele zusammen) abschüttelte und die 50-Tage-Linie als Unterstützung hielt. Nun schielen Anleger der BASF-Aktie wieder auf die 200-Tage-Linie. Hier könnten allfällige Gewinne mitgenommen werden, doch wenn die 200-Tage-Linie überwunden werden sollte, dann beginnt ein neuer Aufwärtstrend.

Und die fundamentale Bewertung der BASF-Aktie würde dies durchaus rechtfertigen. Denn für 2024 stehen ein KGV von 9,7 und eine Dividendenrendite von 7,03 Prozent zubuche.

Zudem raten bei Bloomberg 10 Analysten zum Kauf von BASF, 15 zum Halten und vier zum Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 51,09 Euro.

Bayer-Aktie nach Nachrichten gefragt

Auch bei der Bayer-Aktie ging es vergangene Woche turbulent zu. Grund dafür waren Gerüchte rund um eine etwaige Aufspaltung des Konzerns (lesen Sie dazu nochmal: Bayer-Aktie: Abspaltung wie Siemens Energy? - Das müssen Anleger jetzt wissen). Insgesamt befindet sich die Bayer-Aktie aber charttechnisch im mittelfristigen Bereich im Niemandsland: Denn die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie sind unterschritten worden und der Trend sieht schlecht aus.

Aber: Im ganz langfristigen Monatschart seit 1990 befindet sich eine Trendlinie, auf der Bayer aktuell nach oben surft. Die Bayer-Aktie sollte diesen Trend besser halten, sonst könnte es nach unten hin nochmal ungemütlich werden. Doch genau deswegen könnte die Bayer-Aktie jetzt an einer sehr wichtigen Trendlinie sein, die das Papier wieder nach oben schießen lässt.

Auch bei Bayer stimmt die Bewertung mit einem KGV von 6,7 für 2024 und einer Dividendenrendite von 4,98 Prozent. Zudem raten hier 17 Analysten zum Kauf, acht zum Halten und nur einer zum Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 72,65 Euro, was ein Potenzial von 43,3 Prozent bedeutet.

