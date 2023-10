Auf welchen Tech-Giganten sollte man beim Rennen zum Thema künstliche Intelligenz setzen? Microsoft, Google, Nvidia oder doch etwas ganz anderes? Ein bekannter Milliardär verrät jetzt, warum diese besondere Aktie sein Favorit ist – sollten Sie es ihm gleichtun?

Seit Anfang des Jahres konzentriert sich alles voll auf das Thema künstliche Intelligenz. Die bahnbrechende Technologie gab den Märkten einen Aufschwung und entfachte im Silicon Valley ein Begeisterungs-Feuer, von dem viele glaubten, es sei erloschen. Doch so groß die Begeisterung ist, so sehr entbricht gleichzeitig die Debatte darüber, welche KI-Aktie in diesem Spektakel wohl das Rennen macht. Vor allem stellt sich die Frage: Welche Aktie profitiert nachhaltig und erlebt nicht nur einen kurzfristigen Aufschwung durch den Hype, der 2023 die Börsen prägt?

Nun, geht es nach einem bekannten Milliardär, so sieht dieser einen klaren Favoriten. Bill Ackman (57) ist an der Wall Street kein Unbekannter. Er ist Gründer und CEO des Hedgefonds Pershing Square Capital Management und hat laut Forbes derzeit ein Vermögen von etwa 3,6 Milliarden Dollar. Er scheint also zu wissen, wie man aus seinem Geld mehr machen kann. Wie „Motley Fool“ berichtete, verriet er auf der CNBC Delivering Alpha-Konferenz Ende September nun, warum er voll auf die Google-Mutter Alphabet beim Thema KI setzt.

Darum schwört dieser Milliardär beim Thema KI auf die Alphabet-Aktie

Anfang des Jahres eröffnete Bill Ackman in seinem Portfolio die Alphabet Position, sowohl auf die A als auch auf die C Aktie. Im zweiten Quartal stockte er bei der C-Aktie sogar nochmal um 16 Prozent auf, sie nimmt nun über zehn Prozent des Portfolios ein und ist die siebtgrößte Position. Laut Ackman werde diese Aktie noch lange Zeit ein „dominierender Akteur“ beim Thema KI sein. Denn die Aktie hätte „viele Wettbewerbsvorteile“.

Das stimmt. Denn dazu gehört etwa, dass Alphabet über eine riesige Datenbasis verfügt. Und Daten sind nun mal der Grundbaustein für jede KI. Mit Anwendungen wie der Google-Suche, Google Maps, YouTube, Google Chrome, Gmail und vielen mehr ist Alphabet quasi die größte Bibliothek dieser Welt und kann künstliche Intelligenz trainieren wie kein anderer. Denn es wurde auch thematisiert, ob Alphabet nicht ein wenig geschlafen hat, als OpenAI Ende 2022 ChatGPT der breiten Masse vorstellte. Ackman gab zu bedenken, dass Alphabet mit der ersten Demo von „Bard“ nur „die PR“ der Reaktion auf ChatGPT verfälscht hätte. Dies hätte dazu geführt, dass viele fälschlicherweise dachten, Google würde beim Thema KI „weit hinterherhinken“. Ackman denkt jedoch, dass Bard nun bereits „auf Augenhöhe mit ChatGPT“ sei. Ein weiterer Bonus laut Ackman: Die Google Cloud. Laut ihm sei die Rechenleistung entscheidend und er betonte, dass Alphabet eigen KI-Chips entwickelt.

Alphabet, Microsoft, Nvidia – was ist die beste KI-Aktie?

Google, Microsoft, Nvidia… bei allen drei Unternehmen handelt es sich um bedeutende Akteure beim Thema KI. Da sie alle drei Tech-Giganten mit genügend Ressourcen sind und zudem unterschiedlichste Geschäftsfelder behandeln, sollte genügend Platz für alle auf dem Spielfeld sein. Ob man nur auf ein einzelnes Unternehmen setzt oder gleich auf mehrere, ist letztlich Geschmackssache. Laut Einschätzung von Börse Online sind jedoch alle drei Aktien ein Kauf.

KI ist der neue Super-Markt an der Börse – das hat zuletzt vor allem der Chatbot ChatGPT unter Beweis gestellt. Eindrucksvoll zeigte die Anwendung: Die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sind schier grenzenlos. Laut Studien soll künstliche Intelligenz das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um 15,7 Billionen US-Dollar erhöhen können. Entsprechend hart umkämpft ist der Markt.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE macht den Megatrend jetzt per Index investierbar. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Alle Aktien im Index sind gleich gewichtet.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.