Sie ist etabliert, zahlt eine Dividende und liefert schon lange eine überdurchschnittliche Performance ab. Diese Biotech-Aktie sollten Anleger auf dem Schirm haben.

Das US-Biotech-Unternehmen Amgen hat eine Aktie, die einen in ihrer Branche nicht so oft anzutreffenden Mix anbietet. Der Konzern gehört zu den größten Biotech-Unternehmen der Welt, ist schon ewig an der Börse notiert und zahlt Anlegern eine im Sektorvergleich (ca. 1,5 Prozent) ordentliche Dividendenrendite von derzeit 3,23 Prozent.

Viele Biotech-Unternehmen wie BioNTech oder Moderna zahlen sogar gar keine Dividende, da alle Gewinne in die Forschung investiert werden. Amgen ist in einer sehr schwankungsanfälligen Branche, in der Aktien schnell hoch steigen und noch tiefer fallen können, also eine Besonderheit. Und auch die Kursentwicklung kann sich sehen lassen. Seit mehr als zehn Jahren übertreffen die Wertpapiere die Performance des S&P 500 recht deutlich.

Mehr als 550 Prozent bei der Amgen-Aktie

Seit 2011 beläuft sich der Gesamtertrag („Total Return“) der Aktie von Amgen laut „The Motley Fool“ auf ein Plus von 565 Prozent. Der amerikanische Index konnte dagegen im gleichen Zeitraum nur etwa 393 Prozent zulegen. Auch ohne die Dividende ist der Aktie innerhalb von zehn Jahren um fast 200 Prozent gestiegen.

Aber ausgerechnet in diesem Jahr hat der Titel mehr Probleme. Während der S&P 500 etwa sieben Prozent seit Jahresanfang zulegte, verlor Amgen im gleichen Zeitraum in etwa den gleichen Wert. Läuten diese Zahlen das Ende der goldenen Zeiten ein? Oder bietet sich hier Anlegern eine günstige Einstiegsgelegenheit?

Amgen fischt in einem Milliardenmarkt

Es gibt durchaus Argumente, die Amgen eine hervorragende Zukunft bescheinigen. Denn ähnlich wie die Schwergewichte Novo Nordisk und Eli Lilly ist auch Amgen im Markt der Abnehmpräparate vertreten. Der hauseigene Wirkstoff, MariTide, befindet sich gerade in Entwicklung und könnte nach ersten Schätzungen einen Dosierungsvorteil und vielleicht ein besseres Sicherheitsprofil als konkurrierende Medikamente haben.

Da andere Arzneimittelhersteller aber auch neue Erfolge mit den Mitteln veröffentlichen, sind Anleger vom weiteren Werdegang der Aktie noch nicht voll überzeugt. Sollte MariTide aber wirklich effektiver als die Mittel der Wettbewerber sein, wird Amgen definitiv auch in Zukunft besser performen als der Markt. Anleger bekommen die Aktie durch den Kursrücksetzer zudem gerade besonders billig.

Mit einem erwarteten KGV von um die 14 ist die Aktie deutlich billiger zu haben als die von manch einem Wettbewerber. Dazu kommt: Selbst wenn der Abnehm-Wirkstoff nicht den erhofften Erfolg bringt, hat Amgen durch seine lange Geschichte ein breites Portfolio an Medikamenten aufgebaut, das den Konzern nicht in die Tiefe stürzen lässt. Amgen ist im Haifischbecken der volatilen Biotech-Aktien also noch so etwas wie ein sicherer Hafen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.