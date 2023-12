Aktien-Splits werden an der Börse selten als ein großes Ereignis wahrgenommen, können aber echte Renditebringer sein. Das sind die aussichtsreichsten Kandidaten für einen Split in den kommenden Monaten

Wenn eine Aktie einen Aktien-Split vollführt, dann wundern sich die meisten Anleger oftmals nur über falsche Darstellungen in ihrem Depot am Split-Tag. Allerdings steckt noch mehr hinter einem Aktiensplit als viele denken:

Warum diese Aktien bald DAX & Co. schlagen könnten

Denn tatsächlich haben mehrere Studien herausgefunden, dass Aktien vor einem Split den Markt im Schnitt um acht Prozent outperformen, also besser laufen als die großen Indizes DAX, S&P 500 etc. Dies hat mehrere Gründe. Einerseits sind die Titel optisch für Privatanleger attraktiver, andererseits sind die Aktien zuvor so optisch teuer, weil sie gut gelaufen sind, was sie aufgrund der Momentum-Theorie meist noch etwas weiter treibt.

Das bedeutet, es kann sich durchaus lohnen, sich die Titel vor einem Aktien-Split ins Depot zu legen und auf eine Zerteilung zu hoffen. Diese Aktien sind dabei aktuell besonders interessant:

Booking-Holdings

Erster Kandidat für einen Aktien-Split ist definitiv die Online-Reiseplattform Booking Holdings. Mit einem Aktienpreis von 3130 US-Dollar steigt man in für die USA extrem ungewöhnliche Sphären und ist damit beispielsweise fast so teuer wie Amazon vor dem Aktiensplit vor einigen Jahren.

Hermès International

Ebenfalls optisch hochpreisig ist die Aktie von Hermès International mit 2150 US-Dollar, wenngleich eine teure Aktie auch zu einem Luxuskonzern passt. Ob man ewig diesen hohen Preis weiter halten wird, ist allerdings fraglich.

LVMH

Ähnliches gilt für ein anderes Luxuskonglomerat, nämlich LVMH. Das zweitwertvollste Unternehmen Europas könnte in der Zukunft auch eine Aktie in mehrere Einzelteile aufspalten, um sich für Privatanleger attraktiver zu machen.

Eli Lilly

Ebenfalls ein Kandidat ist der Pharmakonzern Eli Lilly mit einer rund 600 US-Dollar teuren Aktie. Vor allem durch den Hype um die Abnahmemedikamente ist der Wert zuletzt so gut gelaufen.

BlackRock

In einer ähnlichen Range bewegt sich übrigens auch die fünfte und letzte Aktie, nämlich BlackRock. Auch bei dem Vermögensverwalter mit der spannenden iShares-Tochter könnte es mal wieder Zeit für einen Split sein, vorrangig dann, wenn es mit steigenden Märkten bei der Aktie noch weiter nach oben geht.

