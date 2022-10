Viele Anleger hoffen auf eine Trendwende an der Börse. Auch wenn das Finanzsystem komplex ist, entscheiden am Ende vor allem zwei Faktoren darüber, ob die Aktienmärkte wieder steigen - oder eben nicht. Diese beiden Dinge müssen passieren, damit der nächste Bullenmarkt beginnen kann.

Wenn Sie wissen wollen, ob die Börsen bald wieder langfristig steigen, dann sollten Sie vor allem auf zwei Faktoren setzen. Denn in der Vergangenheit haben diese beiden Charts gezeigt, ob der Aktienmarkt steigen wird oder nicht. Dafür betrachteten wir den S&P 500, da er ein gutes Bild der US-Wirtschaft aufzeigt und die US-Märkte meistens die Weltbörsen beeinflussen. Und siehe da: Folgenden Zusammenhang gibt es.

1. Der US-Dollar-Index

Der US-Dollar-Index ist ein Korb aus Währungen, der gegen den US-Dollar gewichtet wird. Durch diesen Index können Anleger ablesen, ob der US-Dollar aktuell stark oder schwach ist. Grundsätzlich ist ein starker US-Dollar schlecht für die Börsen. Und ein schwacher US-Dollar ist gut. Wenig überraschend: Aktuell ist der US-Dollar stark.

www.tradingview.com US-Dollar Index

Dabei ist beim US-Dollar-Index nicht die absolute Höhe wichtig. Sprich: Wie hoch der US-Dollar-Index steigt oder fällt ist zweitrangig. Wichtig für die Börse ist, dass der Index übergeordnet - also für Monate oder Jahre - eher fällt oder steigt. Steigt der Index, so wie in den vergangenen Monaten, so hat es die Börse sehr schwer. Aktien können auf breiter Basis erst wieder nachhaltig steigen, wenn der US-Dollar-Index beginnt zu fallen. Und wenn er dann auch für eine gewisse Zeit lang fällt. Doch das allein reicht noch nicht. Denn zeitgleich muss auch noch Faktor zwei erfüllt sein.

2. Die Leitzinsen

Denn auch die Leitzinsen in den USA müssen fallen und niedrig bleiben, sonst geht an der Börse nichts. Bei steigenden Zinsen kann die Börse nicht langfristig steigen. Denn hohe Zinsen würgen das Wachstum ab und lassen Unternehmensgewinne in der Zukunft unattraktiver erscheinen. Wenn Sie die langfristige Wertentwicklung des S&P 500 betrachten und mit den Zinsen vergleichen, dann werden Sie sehen, dass Zinssenkungen oft eine Art Katalysator für die Aktienkurse war.

tradingeconomics.com Zinsen USA

www.tradingview.com S&P 500

Wann steigen die Börsen wieder?

Damit die Börsen wieder ordentlich steigen können, müssen die Zinsen in den USA fallen und der US-Dollar-Index muss sinken. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass das in naher Zukunft passiert. Anleger müssen sich also noch etwas gedulden. Doch irgendwann wird es wieder soweit sein und Sie wissen jetzt, auf welche zwei Faktoren Sie achten müssen. So können Sie der Börse einen Schritt voraus sein.