Über 1000 Prozent Kurschance in nur vier Jahren – gibt's nicht? Gibt's doch! Die bekannte Investorin Cathie Wood prophezeit diesem Unternehmen Kurschancen, die Anleger vom Hocker hauen – unter einer Voraussetzung

Cathie Wood und ihr Vermögensverwaltungsunternehmen Ark Invest sind bekanntermaßen extrem bullisch was die weitere Entwicklung von Tesla angeht. Jetzt geht sie noch einen Schritt weiter und ein von Ark Invest veröffentlichter Bericht gibt Tesla ein optimistisches Kursziel von 2.500 US-Dollar pro Aktie bis 2027. Übersetzt heißt das über 1000 Prozent Kurschance innerhalb von nur vier Jahren. Bei einer Aktie mit Kurs-Gewinn-Verhältnis von aktuell 44 völlig absurd?

Marktführer im E-bereich

Wenn man von einem zweiteiligen Geschäftsmodell ausgeht, vielleicht nicht. Wie 'The Motley Fool' berichtete sollte man laut Cathie Wood Tesla nicht nur als Produzent von Elektroautos betrachten. Und das obwohl das Unternehmen hier äußerst erfolgreich ist, mit einem Anteil von 20 Prozent aller verkauften Elektrofahrzeuge im ersten Halbjahr 2023 ist man zwar nicht mehr allein im Segment, aber immer noch deutlich Marktführer.

Elon Musk kündigt Rekordabsatz an

Wenn Schwierigkeiten, wie die Rabattschlacht in China gelöst werden können, sollten auch die Zahlen für das vierte Quartal überzeugen. CEO Elon Musk kündigte hier einen Rekordabsatz an, und auch Margentechnisch stimmt alles. Der Elektropionier kann auf eine äußerst günstige Fertigungslinie vertrauen, in Kombination mit wenigen Sonderausstattungsoptionen, wird Tesla die Konkurrenz in puncto Gewinnmarge wohl auch zukünftig übertrumpfen.

Tesla als KI-Unternehmen

Essentiell für die optimistische Bewertung ist aber die Einschätzung von Tesla als KI-Unternehmen. Zentral ist hier wie fortschrittlich die Technologie für autonomes Fahren weiterentwickelt wird. Als Geschäftsbereiche kann man sich in der Zukunft vorstellen, dass Tesla Selbstfahren als Abo-Dienst für seine Kunden zur Verfügung stellt, an andere Autohersteller verkauft und eine eigene Robo-Taxi Flotte in die Welt schafft. Alles höchst profitable Geschäftsideen und natürlich ein riesiger adressierbarer Markt.

Die Zukunft von Tesla

Gleichzeitig liegt hier vor Tesla auch noch ein weiter Weg und ob bis 2027 eine der Ziele nachhaltig umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten. Wichtig für die weitere Entwicklung ist auch, dass die Gesetzeslage in möglichst vielen Ländern selbstfahrende Autos im Straßenverkehr zulässt. Gespannt darf man Anfang 2024 auf den Tesla Supercomputer Dojo warten, der autonomes Fahren noch einmal signifikant verbessern soll.

Lesen Sie auch: Warren Buffett, Cathie Wood und Bill Ackman besitzen alle diese Aktie – sollten Sie es auch?