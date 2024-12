Wer auch 2025 an der Börse gutes Geld verdienen will, der sollte auf eine Kombination aus Momentum-Aktien und Turnaround-Aktien setzen. Warum man bei der Allianz und BASF jetzt schnell sein sollte.

Während es bei der Allianz-Aktie 2024 vortrefflich lief und sich das Papier immer noch in einem schönen Aufwärtstrend befindet, warten Anleger bei der BASF-Aktie immer noch auf den ersehnten Turnaround. Für 2025 könnte sich dadurch also eine lukrative Mischung der beiden Aktien ergeben, wenn man sie sich ins Depot legt. Und dafür haben Anleger noch 5 Tage Zeit.

Was die beiden Aktien aktuell besonders macht und welche hohen Dividenden es gibt:

Allianz: Aktie mit Momentum und hoher Dividende

Insgesamt können Anleger bei der Allianz-Aktie davon ausgehen, dass die Dividende weiter erhöht wird und das auch 2025 eigene Aktien zurückgekauft werden. Die Allianz-Aktie bietet bereits jetzt eine Dividendenrendite von 5,46 Prozent und das Finanz-Unternehmen erhöhte die Ausschüttung in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt jedes Jahr um 8,92 Prozent. Ein sehr guter Wert für langfristig orientierte Anleger.

Mit einem KGV von 11,1 ist die Allianz zudem attraktiv bewertet und soll den Gewinn je Aktie von 24,99 Euro auf 27,30 Euro in 2025 steigern. Und auch die Analysten sind weiter positiv. So hat Deutsche Bank Research das Kursziel für die Allianz-Aktie nach dem Kapitalmarkttag von 312 Euro auf 329 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die grundlegenden finanziellen Kennziffern seien weiter sehr gut, so die Deutsche Bank.

Und Anleger, die sich den Chart anschauen sehen, dass die Allianz ihren Aufwärtstrend fortsetzt. Es ist jetzt wichtig, dass das Papier die Marke von 304 Euro überwindet. Gelingt dies und hält diese Marke, so dürfte es weiter nach oben gehen. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät bei der Allianz weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 350 Euro.

Ist BASF-Aktie ein guter Turnaround-Kandidat?

Die BASF-Aktie versucht sich seit Wochen am Ausbruch, aber noch sieht das alles leider ganz kläglich aus. Erneut wurde das Papier an der 50-Tage-Linie abgewiesen und Anleger müssen darauf setzen, dass der Ausbruch demnächst gelingt. Auf keinen Fall sollte die BASF-Aktie unter 42 Euro fallen, denn dann würde sich ein neuer Abwärtstrend wohl herauskristallisieren.

Dabei hatte es zuletzt dank ganz guter neuer Analystenkommentare und einem verbesserten Ausblick auf 2025 ganz gut ausgesehen beim Chemie-Konzern. So hat das Analysehaus Warburg Research BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51,00 auf 52,60 Euro angehoben. Zwar müsse BASF sich anstrengend, die untere Grenze des Gewinns zu erreichen, doch der Umsatz solle sich besser als erwartet entwickeln und auch das China-Geschäft sollte sich erholen.

Zudem hilft der BASF-Aktie, dass die Bewertung mit einem KGV von 12,9 und einer Dividendenrendite von 5,60 Prozent gut aussieht. Und die BÖRSE ONLINE Redaktion ist auch weiterhin zuversichtlich, dass BASF den Turnaround schaffen kann: Auf 65 Euro setzen wir das Ziel und raten zum Kauf.

Damit dies gelingt, muss der Turnaround bald aber klappen.

Weil die Lage hier unsicherer ist, sollten Anleger für 2025 zwei Drittel von neu zu investierenden Geld in die Allianz-Momentum-Aktie stecken und das restliche Drittel in den Turnaround-Kandidaten BASF.

Und weitere spannende Dividenden-Aktien findet Sie immer im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index.

