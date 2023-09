Unternehmensprofil

Repsol S.A. (zuvor Repsol YPF S.A.) ist ein international agierender spanischer Gas- und Ölproduzent. In Spanien ist Repsol Marktführer und zählt international zu den zehn größten Öl- und Gasproduzenten. Repsol sucht, erschließt und produziert Rohöl und Erdgas, transportiert Ölprodukte, Flüssiggas und Erdgas und raffiniert und produziert eine große Bandbreite an Ölprodukten. Zudem vertreibt der Konzern Öl-Produkte und -Derivate, petrochemische Produkte, Flüssig- und Erdgas. Die Erzeugung, der Transport und die Vermarktung von Strom runden das Angebotsspektrum ab. Mit dem Konzernsitz in Spanien agiert die Gruppe in rund 30 Ländern weltweit. Seit der Neustrukturierung in 2008 ist das operative Geschäft in die Geschäftsbereiche "Upstream", "LNG" (Flüssiggas) und "Downstream" und "Gas Natural Fenosa" sowie "Corporation" eingeteilt.

Offizielle Webseite: www.repsol.com