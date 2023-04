Rick Rieder von BlackRock erwartet für den Mai keine weitere Zinserhöhung der FED. Ist das ein Signal für die nächste Rallye? Und warum ist sich der Chief Investment Officer of global fixed Income so sicher?

In einem kürzlichen Interview mit dem Chief Investment Officer of global fixed Income von BlackRock Rick Rieder, zeigte sich dieser erstaunlicherweise sehr sicher darüber, dass es bei der kommenden FED-Sitzung im Mai keine neue Zinsanhebungen geben wird. Doch warum ist sich der Börsenexperte, primär im Anleihebereich, so sicher? Und kann das die nächste große Rallye auslösen?

BlackRock: keine Zinserhöhungen im Mai

So ist sich Rick Rieder sicher, dass es im Mai keine Anhebung geben wird und das trotz des zuletzt sehr robusten Arbeitsmarktberichtes in den USA. Denn auch wenn sich hier ein weiterhin hohes Einstellungstempo zeigte, so Rieder, verlangsame sich doch das Beschäftigungswachstum und die Erhöhung der Löhne.

Für den Investmentmanager sind dies beides sehr klare Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft abkühle. Auch der Zusammenbruch der SVB und First Republic Bank, sowie das dadurch stark nachlassende Kreditangebot sprechen dafür. Deswegen sagte Rieder auch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters:



„Vermutlich wird dies auch zu einem Ende der Fed-Leitzinserhöhungen nach einer weiteren möglichen Erhöhung bei der Sitzung im Mai führen, obwohl es auch möglich ist, dass die Fed bereits fertig ist.“



Nächste Rally in Sicht?

Dementsprechend könnte das Thema Zinserhöhungen bald Geschichte sein, auch wenn 0 Basispunkte im Mai aktuell nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 28 Prozent eingepreist sind. Trotzdem rechnet gleichzeitig jetzt bereits eine Mehrheit des Marktes mit fallenden Zinsen bis zum Ende des Jahres.

Es ist also keineswegs unmöglich, dass Anleger hier eine neue Rally sehen könnten, was aber im Wesentlichen mit dem Wording der FED bei der nächsten Sitzung zusammenhängen dürfte. Auch sollten sich Anleger nicht allzu früh freuen, denn eine abkühlende Wirtschaft, kann im zweiten Schritt auch eine Gewinnrezession verursachen und einige Verwerfungen am Markt auslösen.

Lesen Sie auch: Seit 70 Jahren nicht geirrt: Ist dieser Indikator der Vorbote des nächsten Bullenmarkts?