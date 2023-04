Vom kleinen Small Cap kurz vor der Pleite, ging es in wenigen Jahren zu einem der größten Unternehmen der Welt. Doch wie sieht es in Zukunft mit Tesla aus? Und wird das Unternehmen auch noch in zehn Jahren unter den Top-10 Aktien der Welt sein?

In den Medien ist Tesla stets ein bekannter Name und vielleicht das Unternehmen, über welches in den vergangenen Jahren am meisten berichtet wurde. Das liegt aber zu einem substanziellen Teil nicht nur am Erfolg des Unternehmens, sondern auch an Elon Musk. Doch wie wird er Tesla weiter führen? Wie geht es für das Unternehmen weiter? Und wo kann man in zehn Jahren stehen?

Teslas neue Strategie zeigt Erfolg

Nachdem die Tesla-Aktie in 2022 deutliche Crashes erlebt hatte und es auch operativ sehr schlecht für Tesla lief, hat man sich nun sehr schnell sehr deutlich erholt und liegt auf Sicht seit Jahresanfang mit 52,6 Prozent im Plus.

Grund dafür ist vor allem die neue Rabattstrategie von Tesla. Denn mit dieser konnte man sich wohl auch im chinesischen Markt durchsetzen. Auch wenn hier der Wettbewerbsdruck von BYD & Co. relativ groß ist.

Was wird aus Tesla ohne Elon Musk?

Doch denkt man etwas langfristiger über die Tesla-Aktie nach, stellt sich die Frage: Was wird aus dem Unternehmen ohne Elon Musk? Denn ewig wird der ehemals reichste Mensch der Welt sicherlich nicht an der Spitze des Konzerns bleiben und bereits im vergangenen Jahr gab es hier Rücktrittsforderungen.

Tatsächlich wäre ein solcher Schritt für Tesla von der operativen Seite her zu begrüßen, würde es doch viel mehr Ruhe und Kontinuität rund um den Autobauer schaffen. Negativ könnte es sich allerdings auf den Aktienkurs auswirken, da viele der Anteilseigner immer noch glühende Verfechter von Elon Musk sind und mit ihm gehen könnten.

Ist Tesla in zehn Jahren noch ein Top-10 Unternehmen?

Dennoch hat Tesla die Chance, in zehn Jahren von heute an weiterhin ein Top-10-Unternehmen zu sein. Ein großer Teil hängt dabei aber am Erfolg der großen Zukunftshoffnung des Unternehmens, nämlich dem autonomen Fahren. Gelingt dies, so dürfte es auch für die Tesla-Aktie weiterhin rosig aussehen.

Kann man hier erfolgreich sein, wird man sich weiter an der Spitze halten können und den eigenen Wert deutlich steigern. Sollte dies aber misslingen dürfte man sich früher oder später den Bewertungen der klassischen Autobauer annähern und den Status als Top-10 Unternehmen verlieren.

Kurzfristig allerdings könnte die Aktie vor allem wegen des makroökonomischen Umfeldes und einer eventuell rückläufigen Konsumnachfrage in einige Volatilität geraten. Analysten wie J.P. Morgan oder Bernstein gehen deswegen von einem Rücksetzer der Aktie auf 120 bzw. 150 US-Dollar aus.

