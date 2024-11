Die deutsche Autobranche befindet sich nach wie vor in der Krise. Trotzdem sehen Analysten bei Titeln wie Mercedes-Benz und BMW noch Potenzial. Aber welche Aktie verspricht jetzt mehr Gewinn?



Konkurrenz aus China, ein schwächelnder Absatz bei E-Autos und hohe Produktionskosten haben Autoaktien in Deutschland zuletzt belastet. Auch die Papiere von Mercedes-Benz und BMW blieben von den tiefgreifenden Änderungen in der Branche nicht verschont. Dennoch sind viele Analysten weiterhin durchaus bullisch für die Aktien. Und das obwohl der Ausblick für 2025 nicht so rosig zu sein scheint.



Autobauer mit vielen Problemen. Und Chancen?

Die US-Bank JPMorgan gibt beispielsweise bei Mercedes-Benz zu bedenken, dass auch 2025 von einem global geringen Produktionswachstum, Handelsspannungen, einer nur langsamen Elektrifizierung sowie Marktanteilszuwächsen chinesischer Hersteller bestimmt wird, wie Analyst Jose Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Jahresausblick für die Autobranche schrieb. Investoren dürften den Angaben ihren Fokus weiter auf starke Barmittelzuflüsse richten, die Dividenden und Aktienrückkäufe erlauben.



Unterdessen klingt die Prognose von Berenberg für die BMW etwas optimistischer. Ritu Chandy, Leiterin des Konzernfinanzwesens beim Autobauer habe klare und konstruktive Botschaften überbracht, schrieb Analyst Stephen Reitman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie habe bestätigt, dass BMW auf dem besten Weg sei, die jüngst reduzierten Jahresziele zu erfüllen und dass sich die Großhandelsumsätze des Konzerns in China besserten. Dennoch dürfte das Papier von BMW auch im kommenden Jahr anfällig für Schwankungen sein.



BMW oder Mercedes-Benz für Anleger jetzt vielversprechender?

Aber welche Aktie verspricht Anlegern jetzt mehr Chancen für die Zukunft. Immerhin sind die Auto-Aktien durch die Kursschwäche so günstig wie lange nicht. Bernstein legte jüngst für BMW ein Kursziel von 86 Euro mit einem „Outperform“-Rating vergeben. Das entspricht einem möglichen Upside von knapp 25 Prozent.

Fast 30 Prozent sind dagegen drin, wenn man der Analyse von JPMorgan zu Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 68 Euro glaubt. Auch wenn man die durchschnittlichen Kursziele betrachtet, liegt Mercedes-Benz mit 34 Prozent Upside etwas über BMW mit 27 Prozent. Anleger dürften aber mit beiden Auto-Aktien ähnliche Chancen wie Risiken haben.

