Sie hat es schon wieder getan: Star-Investorin Cathie Wood kaufte kurz vor Jahresende bei ihrer Lieblings-Aktie Tesla ordentlich nach. Was ist ihre Strategie?

Cathie Wood hat es schon wieder getan: Die legendäre Investorin kaufte kurz vor Jahresende nochmal ordentlich Tesla-Aktien nach, wie TheStreet berichtete. Der E-Autohersteller gilt als einer ihrer absoluten Favoriten. Bis 2026 hält sie es sogar für möglich, dass der Konzern von Elon Musk einen Kurs von 1.530 Dollar erreicht.

Wood ist bekannt für ihre Investmentgesellschaft Ark Invest. Die hat den Fokus vor allem auf Tech und Innovation. Zwischen Anfang 2020 bis zum Höchststand im Februar 2021 erzielte sie eine sagenhafte Rendite von über 200 Prozent. Allerdings: Seitdem geht es kräftig bergab. Ihr Flaggschiff ETF, der Ark Innovation, liegt seit dem Hoch rund 80 Prozent davon entfernt. Wood hält dennoch an ihrer wachstumsorientierten Strategie fest. Nur allzu oft wird sie deswegen von vielen ihrer Wall Street Kollegen kritisiert. Wood jedoch betont immer wieder, dass sie bei Ark Invest einen Anlagehorizont von fünf Jahren verfolgt. Allerdings: Die fünfjährige annualisierte Rendite von Ark Innovation betrug laut TheStreet bis zum 30. Dezember minus 2,9 Prozent. Zum Vergleich: Beim S&P 500 waren es 9,42 Prozent.

So viele Tesla-Aktien kaufte Wood zum Jahresende

Aber: Cathie Wood und ihr Team von Ark Invest sind Meister darin, wenn es um die Forschung von Trends und Innovationen geht. Wenn einer weiß, welche Technologien und Trends sich in der Zukunft als profitabel herausstellen werden, dann ist es Wood. So scheint sie auch nach wie vor überzeugt zu sein vom Potenzial des E-Autoherstellers Tesla. Am 30. Dezember kaufte sie rund 221.748 Aktien im Wert von 27,3 Millionen Dollar. Tesla ist gleich in drei ETFs von Wood eine der Top-10-Positionen und nimmt im Flaggschiff-ETF Ark Innovation hinter Zoom und Exact Sciences die drittgrößte Position ein.

Sollte man wie Cathie Wood jetzt Tesla-Aktien kaufen? Tesla lieferte jüngst erste Einblicke zum vierten Quartal. Dort erzielte der E-Auto-Bauer zwar einen neuen Auslieferungsrekord, verfehlte jedoch die eigenen Ziele und die Erwartungen der Analysten. Anhaltende Logistikprobleme, eine sinkende Fahrzeugnachfrage wegen steigender Zinsen und Rezessionsängste belasten die Aktie. Auch Elon Musks Vorhaben mit Twitter polarisieren. Lesen Sie hier, wie es um die Tesla-Aktie jetzt steht.