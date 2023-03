Cathie Wood scheint weiter dabei ihr Portfolio umschichten und kauft, aber auch verkauft wie wild Aktien. Diese Werte hat sie kürzlich erworben und diese aus ihrem Portfolio abgestoßen.

Die Fondsmanager der aktiven ARK ETFs Cathie Wood scheint nach der grauenhaften Performance ihres Fonds im vergangenen Jahr (-24 Prozent) nun einige Umschichtungen innerhalb ihres Portfolios vorzunehmen. Während sie erst kürzlich massiv verkaufte (mehr dazu hier) hat sie nun zwei weitere Werte massiv zugekauft und einige andere aus dem Portfolio geschmissen.

Diesen Wert hat Cathie Wood verkauft

Nachdem erst kürzlich große Stücke von Nvidia, Roku und Exact Sciences das Portfolio verlassen mussten, hat es inzwischen auch DraftKings getroffen. Wood warf in der vergangenen Woche 190,593 Aktien im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar auf den Markt. Der Online-Wettanbieter war ein SPAC aus dem Jahr 2021, der seit dem Börsengang stark verloren hatte.

Außerdem warf Wood noch weitere Anteile im Wert von 11,1 Millionen US-Dollar von Exact Sciences aus den ETFs und hält nur noch einen Bruchteil der eigentlichen Position. Auch eine kleine Position in Adobe in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar verließ die ETFs.

Die Werte hat Cathie Wood gekauft

Doch was machte Cathie Wood mit dem frei gewordenen Kapital? Sie investierte es direkt in einige andere Aktien. Der erste Kauf dürfte dabei sehr überraschen, denn die Fondsmanager kaufte massiv Nvidia Aktien in Summe von 2,2 Millionen US-Dollar. Diesen Wert hatte Wood nämlich erst vor wenigen Tagen aus den Portfolios geworfen.

Weiterhin stockte sie bei einer ihrer Lieblingswetten Coinbase auf, auch wenn diese gerade einen Verlust von über einer halben Milliarde für das vierte Quartal gemeldet hatten. Insgesamt 8,8 Millionen US-Dollar investierte Wood in die Kryptobörse.

Ständiges hin und her

Während das ständige Hin und Her für viele Anleger allerdings unverständlich scheint, so vermuten einige Experten hinter den Maßnahmen oft keine Trading-, sondern eine Marketingstrategie.

Besonders amerikanische Medien machen gerne große Berichte über die populäre Fondsmanager und die Aufmerksamkeit führt zumeist zu mehr Geldzuflüssen. Es ist also zu erwarten, dass Cathie Wood gerade in schwierigen Marktphasen solche Maßnahmen ergreift, während sich die Zusammensetzung ihres Kernportfolios auf lange Sicht kaum verändert.

