Kaum zu glauben: Diese KI-Aktie zählt zu Cathie Woods absoluten Favoriten und könnte in den nächsten Jahren über 2000 Prozent zulegen – sollten Sie jetzt einsteigen?

Die bekannte Investorin Cathie Wood ist vor allem für ihre bullischen Investitionen in Mega-Unternehmen wie Tesla oder Coinbase bekannt. Mit ihrer Firma Ark Invest setzt sie vor allem auf wachstumsstarke, innovative Werte, die ein starkes Aufwärtspotenzial bieten. Das kann für deutliche Kursanstiege sorgen – es birgt jedoch auch ein hohes Risiko.

Doch was viele Wood-Fans nicht auf dem Schirm haben: Die Investorin ist auch super bullisch für ein KI-Unternehmen, das mit dem Kursziel von Ark Invest bis 2026 rund 2000 Prozent wachsen könnte. Doch was steckt hinter dieser sagenhaften Prognose und hat diese besagte Aktie tatsächlich das Zeug dazu, derart stark zu steigen?

Cathie Woods KI-Aktie mit 2000 Prozent Kurschance – das steckt dahinter

Hinter dem super-bullischen Kursziel von Cathie Woods Ark Invest verbirgt sich das Unternehmen Zoom-Video-Communications. Das Tech-Unternehmen bietet Software für Videokonferenzen und reiht sich damit zu Anbietern wie Slack oder Microsoft ein. Zoom ging im April 2019 für 36 US-Dollar an die Börse und konnte dann von der Corona-Pandemie profitieren, denn immer mehr Menschen arbeiteten von zuhause aus. Die Aktie legte in dieser Zeit stark zu, stieg schließlich um weit über 1000 Prozent auf ein Hoch von 568,34 US-Dollar im Oktober 2020.

Nachdem sich die Pandemie dann zunehmend abflachte ging es für die Aktie allerdings in den Keller. Sie erreichte das Tief bei 59,29 US-Dollar, mittlerweile steht sie bei 67 US-Dollar. Und Cathie Woods Ark Invest? Die stecken das Kursziel bis 2026 bei 1500 Dollar, geht aus einer Recherche-Mitteilung von 2022 hervor, wie „The Motley Fool“ zuerst berichtete. Im Bullen-Szenario seien sogar 2000 Dollar möglich und selbst im pessimistischen Bären-Szenario winke noch ein Kursziel von 700 Dollar, was weit über das bisherige Allzeithoch hinausgeht. Der größte Treiber für diesen Optimismus: Die KI-Funktionen, die Zoom bietet und immer mehr in die Produkte und Dienstleistungen integrieren will.

KI als Mega-Treiber für die Zoom-Aktie?

Das Team von Ark Invest verweist in seinem Bericht darauf, wie stark künstliche Intelligenz dazu beitragen kann, dass Mitarbeiter immer produktiver werden. Das kommt den Gewinnen von Unternehmen zugute, die dadurch auch zunehmend bereit sind, Geld für KI auszugeben. Und auch, wenn die Pandemie bereits einen großen Schub zum Trend Home Office beitrug, soll sich dieser Trend bis 2026 noch weiter fortsetzen.

Zoom setzt bereits unterschiedliche KI-Funktionen ein, um Mitarbeitern mehr Produktivität zu ermöglichen und ebenso die Remote-Arbeit zu vereinfachen. Laut Ark könnte der Umsatz von Zoom im Bereich Videokonferenzen dank KI-Diensten sich bis 2026 um 50 bis 100 Prozent erhöhen. Zoom plane aber auch immer weitere neue Funktionen.

Zudem heißt es in Arks Bericht: „Unserer Ansicht nach ist Zooms Fähigkeit, seine Nutzer zu monetarisieren, der wichtigste Treiber seines Geschäfts.“ So soll der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer in dieser Geschäftssparte jedes Jahr noch 13,6 Prozent bis 2026 wachsen. Und: Auch die Wechselrate von kostenlosen Nutzern zu kostenpflichtigen soll deutlich zunehmen. Während im Jahr 2022 erst 17 Prozent der Zoom-Nutzer kostenpflichtige Dienste in Anspruch nahmen, soll dieser Anteil bis 2026 auf 50 Prozent steigen.

Doch reicht all das tatsächlich für einen derart sagenhaften Kursanstieg in den kommenden Jahren? BÖRSE ONLINE hält dieses Kursziel für deutlich zu ambitioniert. Denn nicht nur hat die Zoom-Aktie weiterhin mit einem schwierigen makroökonomischen Umfeld und nach wie vor hohen Zinsen zu kämpfen. Auch muss sich Zoom gegen Mega-Konkurrenten wie Microsoft behaupten, der mit seinem Produkt Microsoft Teams ein klarer Marktführer in diesem Bereich ist. Zwar konnte Zoom den Umsatz 2021 um über 300 Prozent steigern und 2022 immer noch um über 55 Prozent. 2023 sank diese Wachstumsrate jedoch auf sieben Prozent und das Unternehmen rechnet im laufenden Geschäftsjahr gerade einmal mit einer Wachstumsrate zwischen drei und 4,5 Prozent.

Dennoch kann die Zoom-Aktie trotzdem mit überschaubaren Einsätzen eine Aktie sein, die bei guten Nachrichten und guter Entwicklung nochmal deutlich steigen kann. Die Bewertung ist derzeit fair und durch das abo-basierte-Geschäftsmodell kann das Unternehmen den freien Cashflow nochmal deutlich steigern. Zoom selbst rechnet in diesem Jahr mit einem Plus von 13 Prozent. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel der TipRanks-Datenbank liegt bei 77 Dollar. Das entspricht immerhin schon jetzt einem Potenzial von rund 14 Prozent.

