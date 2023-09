Die bekannte US-Investorin Cathie Wood hat sich jüngst in einem CNBC-Interview zu Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) geäußert und dabei teils konträre Meinungen zu den Lieblingsaktien anderer Investoren geliefert. Für eine KI-Aktie sieht die Investorin 680 Prozent Kurspotenzial, hier die Details.



Wie die Mehrheit der institutionellen Investoren, so ist auch Wood davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz Aktien zu einem Megatrend werden. Allerdings setzt Wood weder auf den jüngst an die Börse gegangenen Chipdesigner Arm noch auf Nvidia.



Warum spielen Arm und Nvidia keine Rolle?

Für Wood gab es keinen Gedanken, an dem IPO teilzuhaben. Der Chipdesigner sei überteuert, zudem gebe es in den Portfolien von ARK viel günstigere Aktien mit einem stärkeren Engagement auf KI , so Wood. Ähnlich zurückhaltend ist die Meinung zu Nvida. Statt auf große Player wie Nvida zu setzen, bevorzuge sie eher kleinere, noch unentdeckte Perlen.



Das ist der Favorit

Laut den Aussagen von Wood dürfte das autonome Fahren der größte Nutznießer von KI sein. „Das erste Unternehmen, dass die Menschen von A nach B bringt, wird der größte Gewinner sein“, so Wood. In diesem Zusammenhang setzt Wood auf Tesla und vergibt ein Kursziel von 2000 US-Dollar bis 2027, das sind 680 Prozent Kurspotenzial auf Schlusskursbasis vom Donnerstag.