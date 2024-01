BÖRSE ONLINE Chefredakteur Jens Castner verrät, welche drei unbekannten Aktien jetzt die Geheimtipps der Redaktion sind und warum sich diese Aktien lohnen.

Im neuen BÖRSE ONLINE Heft geht es um die 25 Aktien für die Zukunft. Doch wie hat die Redaktion hier die Gewinner von morgen gefunden? Dazu sagt Jens Castner, Chefredakteur von BÖRSE ONLINE: "Wir haben uns natürlich zuerst mal mit den großen Trends, die jetzt gerade gespielt werden, beschäftigt. Da ist natürlich das Stichwort KI unvermeidlich und darauf aufbauend haben wir uns verschiedene Bereiche angesehen, in denen KI Auswirkungen haben wird. Da ist zum einen die Mobilität dabei. Zum anderen die Arzneimittelforschung. Und so haben wir dann insgesamt 8 bis 9 Themenkomplexe herausgefiltert und dazu die Aktien ausgesucht, die uns am aussichtsreichsten erscheinen. Also von der Bewertung her, auch vom Chart her sind die meisten ganz gut. Aber es sind auch andere dabei, wo wir auf den Turnaround setzen. Und bei so einer bunten Auswahl sind sehr bekannte Unternehmen dabei, zum Beispiel bei Mobilität. Mercedes Benz kennt jeder oder Microsoft bei KI. Die braucht man jetzt auch nicht mehr großartig vorstellen. Aber wir haben auch ein paar Geheimtipps mitgebracht.

3 Geheimfavoriten-Aktien für die Megatrends

"Da haben wir zum Beispiel Ansys", sagt Jens Castner. Und er fährt fort: "Das ist wiederum ein Anbieter von Simulationssoftware, die zum Beispiel dazu verwendet wird, im Windkanal die optimale Aerodynamik zu kriegen. Das ist jetzt nicht das ganz große Geschäft, aber die Technik wird vom Formel 1 Rennstall Red Bull Racing verwendet. Die versuchen damit die Aerodynamik so hinzubekommen, dass sie bei weniger Spritverbrauch schneller fahren können. Das große Geschäft ist aber eher mit Lufthansa Technik, wo das Ganze dann eingesetzt wird, um eben Flieger zu konzipieren oder auch die Beschichtungstechnologie für Flieger zu simulieren, damit eben auch hier weniger CO2 ausgestoßen wird, weniger Sprit verbraucht wird und auf der anderen Seite das ganze Fliegen halt effizienter wird."

Doch das war erst eins von insgesamt 25 Unternehmen und 25 Aktien, die jetzt sehr aussichtsreich erscheinen. Und so fährt Chefredakteur Castner fort:

"Das nächste Unternehmen heißt Ambarella. Das ist ein US Unternehmen, das sich mit Halbleitertechnologie beschäftigt. Zur digitalen Bildverarbeitung. Da ist also so was wie Nvidia nur in klein und sehr speziell."

Warum Anleger Ambarella kaufen sollten, was es dabei zu beachten gibt und welches die dritte Geheimfavoriten-Aktie des Chefredakteurs ist, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

