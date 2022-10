Chinesische Aktien wie Alibaba, Tencent und Baidu haben eine monatelange Talfahrt hinter sich. Durch den aktuellen Parteitag profitieren diese China-Aktien überraschend. Doch was bedeutet das für die Zukunft und für alle Anleger?

Insgesamt sieht es bei chinesischen Aktien nicht gut aus. Der MSCI China hat in den vergangenen 12 Monaten ein Minus von 29,2 Prozent eingefahren. Auf Sicht der letzten fünf Jahre sind es sogar 19,24 Prozent. Seit geraumer Zeit geht in China wenig. Viele dieser Probleme sind hausgemacht und manche basieren auf dem Konflikt zwischen China und den USA, der aktuell vor allem wirtschaftspolitisch ausgefochten wird. Auch die großen chinesischen Aktien und ehemalige Highflyer wie Alibaba, Tencent und Baidu hat es mustergültig zerlegt. Doch pünktlich zum Parteitag zeigen sie eine Gegenreaktion. Lohnen sich China-Aktien für Anleger jetzt wieder?

Denn pünktlich zum Parteitag in China ziehen die China-Aktien etwas an und entfernen sich leicht von ihren Tiefs.

Alibaba-Aktie

Seit dem Allzeithoch der Alibaba-Aktie im Jahr 2020 hat der Titel über 76 Prozent verloren. Vor allem starke Restriktionen des chinesischen Staates gegen den Gründer Jack Ma, Eingriffe in den geplanten Börsengang der Tochter Ant Financial und die politischen Zwiste mit den USA prügelten die Aktie herunter. Der Online-Händler, der eine Art Amazon Chinas ist, büßte zudem viel Wachstum ein, was daraufhin deutet, dass es in China wirtschaftlich nicht so gut läuft, wie es die Parteiführung gerne hätte. Mit einem KGV von 15 ist die Aktie aktuell nicht teuer, aber auch nicht ganz klassisch günstig. Zwar raten bei Bloomberg 50 Analysten zum Kauf, vier zum Halten und niemand zum Verkaufen, doch BÖRSE ONLINE zeigt sich eher skeptisch. Warum, das Lesen Sie am Ende de Artikels. Auch das hohe Kursziel der Analysten für die Alibaba-Aktie von durchschnittlich 142 Dollar, was ein Potenzial von 85 Prozent bedeutet, kann uns da nicht umstimmen.

Tencent-Aktie

Auch die Aktie des Internet-Giganten Tencent ist stark unter Wasser. Aktuell notiert die Tencent-Aktie 68 Prozent unter ihrem Allzeithoch aus dem Februar 2021. Auch Tencent setzten die Restriktionen in China zu, sowie die Ungewissheit über die Handelbarkeit der Aktie in den USA. Der Konzern, der vor allem in der Gaming-Industrie viel Geld verdient, sank deswegen rapide an der Börse. Dennoch hat der Titel immer noch ein KGV von 26,2, was nicht günstig ist und zahlt lediglich eine Dividendenrendite von 0,38 Prozent. Auch bei Tencent sind die Analysten positiv gestimmt und sehen bis 2025 eine Verdoppelung des Gewinns je Aktie. 67 Experten raten zum Kauf, fünf zum Halten und nur zwei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 417 Hongkong-Dollar liegt 64 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Baidu-Aktie

Baidu ist in China der Gegenentwurf zu Google und Alphabet. Denn die Suchmaschine stellt das Hauptgeschäftsfeld der Baidu-Aktie dar. Aktuell ist die Aktie mit einem KGV von knapp unter 20 noch 72 Prozent unter ihrem Allzeithoch und damit auch stark abgestraft. Auf Baidu treffen ähnliche Gründe zu, die wir auch im nächsten Absatz noch einmal erläutern werden. Auch bei Baidu raten 41 Analysten zum Kauf, fünf zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 183 Dollar und liegt damit 80 Prozent über dem jetzigen Kurs. Dennoch sind wir aus den unten aufgeführten Gründen bei Baidu genau wie bei Alibaba und Tencent sehr skeptisch.

Investieren in China?

Auch wenn der Markt in China und viele der China-Aktien deutlich gefallen sind und viele Analysten hohe Kursziel haben, rät die BÖRSE ONLINE Redaktion zur Vorsicht. Wir würden aktuell eher keine Investments in China-Aktien tätigen, weil die wirtschaftlichen und rechtlichen Unsicherheiten zu groß sind. Es bestehen Zweifel am Wirtschaftswachstum in China. Soeben verschob der Staat die Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal. Dann gibt es zahlreiche Unsicherheiten, etwa was das Listing von China-Aktien in den USA angeht oder auch der Konflikt um Taiwan. Zudem schwelt die Immobilienkrise in China. Immerhin macht der Sektor rund ein Drittel der Wirtschaftsleistung aus. Insofern sollten Anleger nicht nur bei Alibaba, Tencent und Baidu besonders aufpassen.