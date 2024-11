Nach ihrem zuletzt erreichten Allzeithoch bei über 600 Euro hören die guten Nachrichten für die Rheinmetall-Aktie nicht mehr auf. Ein neues Kursziel verspricht Anlegern noch einiges an Upside.



Alle Zeichen stehen auf Rheinmetall. Zwar musste der Titel an der Börse nach seinem kürzlich erreichten Allzeithoch bei über 600 Euro wie erwartet einige Gewinnmitnahmen verkraften, die langfristige Perspektive spricht aber für steigende Kurse. Das spiegelt sich jetzt auch in einigen Analysen von Finanzhäusern wider, die mit ihren angehobenen Kurszielen in neue Höhen vorstoßen.



Rheinmetall-Aktie bald über 700 Euro?

Mit einem Kursziel von 750 Euro sorgte das Finanzhaus Hauck Aufhäuser sogar für einen neuen Rekord, bisher bewegten sich die Prognosen für die Rheinmetall-Aktie nur im Bereich bis 730 Euro. Analyst Simon Keller sieht die Düsseldorfer nach einem kürzlich stattgefundenen Kapitalmarkttag für den europäischen Verteidigungsbedarf optimal positioniert und rät zum Kauf der Aktie.

Das Analysehaus Warburg Research hob unterdessen das eigene Kursziel von 600 auf 700 Euro an und attestierte dem Rüstungskonzern einen „ermutigenden Ergebnisausblick auf das Jahr 2027“. Rheinmetall hatte für diesen Zeitraum seine Ergebnisprognosen hochgeschraubt und damit die mittelfristigen Schätzungen von Analysten übertroffen. Warburg hält die neuen Ziele aber nicht für unrealistisch.



Sollten Anleger bei Rheinmetall jetzt einsteigen?

Für Rheinmetall könnten laut diesen Analysen die besten Zeiten erst noch bevorstehen. Anleger sollten sich daher nicht von kurzfristigen Gewinnmitnahmen irritieren lassen und investiert bleiben. Kursschwächen können zum Kauf genutzt werden.

Mit Material von dpa-AFX



