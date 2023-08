Am Dienstag legt Daimler Truck Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal des LKW-Herstellers vor. Doch wie fielen diese aus? Und welche Chancen ergeben sich jetzt daraus für Anleger?

Die Aktie von Daimler Truck gilt für viele Anleger mit einem KGV von 8,2 und einer Dividendenrendite von über vier Prozent als echtes Schnäppchen – doch die ehemalige Mercedes-Benz Tochtergesellschaft kann auch ein echter Renditebringer sein.

Dies bestätigen vor allem die Quartalszahlen des Konzern, die Auslöser für die nächste Rallye bei Daimler Truck sein könnten.

Starke Nachrichten für die nächste Aufwärtsbewegung bei der Daimler Truck Aktie

So hat der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck im zweiten Quartal zwar erneut weniger Aufträge gebucht als ein Jahr zuvor, allerdings keineswegs aus mangelnder Nachfrage. Im zweiten Quartal nahmen die Schwaben Bestellungen für 96 936 Fahrzeuge an, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.

Ursächlich ist, dass Daimler Truck nach eigenen Angaben wie auch andere Lkw-Bauer derzeit angesichts voller Auftragsbücher wählerisch vor bei der Annahme von Bestellungen vorgeht.

So öffnet das Unternehmen etwa die Auftragsbücher für das kommende Jahr erst sehr spät. Vorstandschef Martin Daum hatte Mitte Juli gesagt, die Nachfrage und mit ihr der Auftragseingang seien weiter stark.

Daimler Truck hatte seinen Jahresausblick angesichts eines gut verlaufenen Quartals bereits angehoben und auch Eckdaten zum Gewinn aus dem Tagesgeschäft vorgelegt. Der Umsatz war um 15 Prozent auf fast 13,9 Milliarden Euro geklettert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 41 Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn von 946 Millionen ein Jahr zuvor auf 1,0 Milliarden Euro.

Geht es für die Aktie von Daimler Truck weiter nach oben?

Aufgrund der guten Ergebnisse, die nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen im Juli im Rahmen der Erwartungen lagen, kann sich die Daimler Truck Aktie nun weiter nach oben entwickeln. Vor allem die Nachrichten um den Auftragseingang dürften Aktionäre freuen, da nach Zahlen der Konkurrenz zuletzt die Angst vor einer Nachfrageschwäche aufkam.

Mit einer aktuellen Notierung bei 34,15 Euro je Aktie ist es für die Daimler Truck Aktie jetzt auch in Reichweite einen neuen Höchstkurs oberhalb der 36 Euro zu markieren.

Übrigens: Börse Online empfiehlt die Aktie von Daimler Truck schon seit Längerem zum Kauf – zuletzt bei 29,66 Euro. Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 45 Euro.

Mehr zur Aktie von Daimler Truck erfahren Sie hier

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Mitten während wichtiger Quartals-Berichte: Bayer, Deutsche Telekom, Daimler Truck, RWE und Deutsche Bank kaufen oder verkaufen? Alle 40 DAX-Aktien im Check

Oder:

Unglaubliche Chance am Markt – Diese beiden Aktien bieten beide 7,6 Prozent Dividendenrendite

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.