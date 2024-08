Bei dem jüngsten Abverkauf sind auch einige DAX-Aktien unter die Räder gekommen. Doch bei vielen von diesen bedeutet das nun: Günstige Einstiegschancen mit Kurschancen von bis zu 60 Prozent. Um diese Kandidaten handelt es sich.

Der jüngste Abverkauf an der Börse hat keinen Anleger kalt gelassen. So ziemlich überall rüttelte es die Märkte ordentlich durch. Allein der DAX verlor am Montag zwischenzeitlich 3,5 Prozent und viele namenhafte Aktien verloren sogar zweistellig.

Für diesen Abverkauf gibt es aktuell mehrere Gründe und Unsicherheiten. Fest steht aber auch: Durch die allgemeine Panik hat es auch viele grundsolide Aktien erwischt, deren Unternehmen eigentlich über ein stabiles Geschäftsmodell, starke Zahlen und gute Zukunftsaussichten verfügen.

Wir haben uns daher gefragt: Was sind aktuell die besten Aktien aus dem DAX, bei denen man nach dem jüngsten Ausverkauf zuschlagen sollte?

Die besten DAX-Aktien mit bis zu 60% Kurschance, bei denen Sie jetzt zuschlagen sollten

Um genau diese DAX-Aktien zu finden, verwendeten wir das Stock Screening Tool des Finanzportals „TipRanks“. Mithilfe von diesem kann man Aktien anhand von unterschiedlichen Kriterien filtern. Wir stellten das Tool also so ein, dass es uns nur Aktien aus Deutschland anzeigen sollte, die jetzt Kurschancen von mindestens 20 Prozent bieten. Außerdem sollten sie durchschnittlich mit einem Strong Buy von Analysten bewertet werden. Zudem sollten die entsprechenden Aktien über einen Smartscore zwischen acht und zehn verfügen.

"TipRanks" entwickelte das digitale Tool "Smart Score", das Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien filtert und auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Dabei bezieht es nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Es untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Die durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform".

Aus den daraus gefilterten Aktien beschränkten wir uns schließlich auf DAX-Aktien. Und heraus kamen die Aktien von Daimler Truck, Rheinmetall, Fresenius und Heidelberg Materials. Die höchsten Kurschancen bietet derzeit die Aktie von Daimlertruck mit 61 Prozent.

Top 5 DAX-Aktien

