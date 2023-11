Operativer Gewinnsprung auch in einer rezessiven Phase – Daimler Truck überzeugt, während die Aktie weiter enorm günstig bleibt. Ist das schon ein Signal für einen Kauf bei der Mercedes-Benz-Tochter?

Trotz der vielen makroökonomischen Sorgen scheint es bei Daimler Truck besser zu laufen als bisher erwartet. So hat das Unternehmen bei seinen am Dienstag gemeldeten Quartalszahlen Überraschendes präsentiert:

Daimler Truck mit Gewinnsprung

Denn Daimler Truck hat im dritten Quartal trotz eines leichten Rückgangs des Absatzes mehr Umsatz und operativen Gewinn erzielt. Der bereinigte Betriebsgewinn legte von Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 1,34 Milliarden Euro zu, wie der Lkw-Bauer mitteilte. Der Umsatz kletterte um drei Prozent auf 13,9 Milliarden Euro. Die Rendite verbesserte sich damit etwas auf 9,8 Prozent. Im dritten Quartal verkaufte der Weltmarktführer für Schwerlaster unterdessen mit knapp 129.000 Fahrzeugen fünf Prozent weniger als vor Jahresfrist. Das habe vor allem an Engpässen bei Zulieferern gelegen.

Unter dem Strich sank der Gewinn von Daimler Truck leicht auf 957 Millionen Euro. "Trotz eines volatilen Umfelds bestätigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2023 und rechnen mit einem Rekordergebnis für Daimler Truck", erklärte Konzernchef Martin Daum. Im laufenden Jahr steuert der Dax-Konzern einen Umsatz von 56 bis 58 (Vorjahr 51) Milliarden Euro und eine operative Rendite von 8,5 bis 10 Prozent an. Der Absatz soll um rund fünf Prozent auf bis zu 550.000 Lkw zulegen. Um auch in den kommenden Jahren "hervorragende Ergebnisse" zu erzielen, müssten Kosten gesenkt werden, erklärte Daum.

Das belastete Daimler Truck zuletzt

Bislang konnte die schwache Wirtschaft die Nachfrage im konjunkturabhängigen Nutzfahrzeuggeschäft also kaum bremsen. Die Hersteller arbeiten noch den Auftragsstau ab, der während der Corona-Pandemie durch den Mangel an Halbleitern entstanden war. Daimler-Konkurrent Volvo erwartet jedoch deutlich weniger Absatz im kommenden Jahr in Europa und Nordamerika.

Deswegen bleibt spannend zu beobachten, wie stark die Zyklik dieses Marktes auch Daimler Truck treffen wird. Doch was sollten Anleger jetzt mit der Aktie machen?

Jetzt ein Kaufsignal für die Daimler Truck-Aktie?

Grundsätzlich bietet sich nach den guten Zahlen und den positiven Aussichten des Konzerns jetzt ein interessantes Kaufniveau für die Aktie unterhalb von 30 Euro. Bedingung dafür ist aber, dass die bereits begonnene Bodenbildung auch abgeschlossen wird und wir keine weiteren Tiefs sehen. Ein klares Kaufsignal würde dann mit einem nachhaltigen Anstieg über die psychologisch wichtige Marke von 30 Euro generiert werden.

Sollte dies der Fall sein, dann können vor allem langfristige Investoren guten Gewissens bei der Aktie einsteigen, die mit einem KGV von 6,7 und einer Dividendenrendite von 6 Prozent optisch sehr attraktiv erscheint.

Übrigens: Auch Börse Online ist sehr optimistisch für den Wert und empfiehlt ihn mit Kursziel 50 Euro zum Kauf. Der Konsens der Analysten liegt bei 47,29 Euro.

Mit Material von Reuters

