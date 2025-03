Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Trump treffen den Aktienmarkt. Wie schlägt sich der DAX? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Rheinmetall, BMW und Porsche.

US-Präsident Trump hat mit neuen Zoll-Ankündigungen für Furore gesorgt. Er will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben – „für Autos und alle anderen Dinge“. Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen.

Das ging nicht spurlos am deutschen Leitindex vorbei, doch viel Schaden hat es zum Glück auch nicht angerichtet. Mit einem Minus von derzeit 0,9 Prozent auf 22.600 Punkte schlägt sich der DAX wacker. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, musste einbüßen. Er liegt aktuell 0,8 Prozent im Minus und steht bei 5.485 Punkten.

Die Äußerungen zeigten noch keine großen Trefferwirkungen im europäischen Handel, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Bei den Investoren sei eine gewisse politische Taubheit festzustellen. Man warte nun auf weitere Details und lasse sich von dem Gerassel nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn das Thema ein potenzieller Show-Stopper bleibe und nicht unterschätzt werden sollte.

Seit dem Wahlsieg der Union läuft der MDAX dem DAX den Rang ab, weil die Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufbruch hierzulande die Titel der von der deutschen Wirtschaft stärker abhängigen mittelgroßen Unternehmen mehr beflügelt als die bereits besser gelaufenen, global aufgestellten Aktien der DAX-Konzerne. Er liegt diese Woche insgesamt 3,5 Prozent im Plus, beim DAX ist es knapp über ein Prozent.

Aktien von Rheinmetall, BMW und Porsche beim DAX im Fokus

Die Spitze im DAX bildet aktuell von der Performance her mit einem Plus von 2,5 Prozent die Aktie von Rheinmetall. Damit kostete die Aktie erstmals mehr als 1.000 Euro. Die Kursziele der Analysten überschlagen sich. Morgan Stanley liegt nun mit 1.300 Euro ganz vorne. „Die Welt ist nach wie vor durch eine Vielzahl an Konfliktherden gekennzeichnet, insbesondere Europa muss seine Verteidigungsfähigkeit nachhaltig ausbauen", sagte der Chef des Rüstungselektronik-Unternehmens Hensoldt Oliver Dörre, am Donnerstag zur Vorlage vorläufiger Jahreszahlen. Die Hensoldt-Papiere erklommen ein Rekordhoch und gewannen am Nachmittag fast sechs Prozent.

Auf Platz zwei im DAX folgt von der Performance her aktuell mit einem Plus von zwei Prozent die Aktie von Beiersdorf. Die Titel des Konsumgüterherstellers gewannen nach Zahlen und der Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms an Fahrt.

Die beiden Schlusslichter im DAX hingegen bilden derzeit mit einem Minus von jeweils drei Prozent die Aktien von BMW und Porsche, denn Auto-Werte leiden unter den Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump besonders.

