Laut einer aktuellen Auswertung der Investmentbank Goldman Sachs setzen die besten Investoren der Welt jetzt auf diese zehn Aktien. Kann sich hier auch für Anleger ein Blick lohnen? Und wie gut performt diese Aktienauswahl eigentlich?

Hedgefonds an der Wall Street werden nicht selten als die besten Investoren der Welt bezeichnet, immerhin verwahren sie das Kapital der wirklich Superreichen. Doch für Anleger stellt sich die Frage: Auf welche Aktien setzen die Manager eigentlich?

Die besten Investoren der Welt setzen jetzt auf diese 10 Aktien

Dazu hat Goldman Sachs in einer kürzlich veröffentlichten Studie gezeigt, was die Top-10-Titel der Hedgefondsmanager zum 31. Dezember 2024 waren. Diese Auswertung basiert auf der schieren Häufigkeit, mit der die Werte in den am stärksten gewichteten Aktienpositionen der Fonds vorkommen.

Folgende Titel werden dabei am häufigsten gehalten:

Amazon.com Inc. — Anzahl der Top-10-Positionen bei Hedgefonds: 120

Meta Platforms Inc. — Anzahl der Top-10-Positionen bei Hedgefonds: 80

Microsoft Corp. — Anzahl der Top-10-Positionen bei Hedgefonds: 75

NVIDIA Corp. — Anzahl der Top-10-Positionen bei Hedgefonds: 49

Alphabet Inc.— Anzahl der Top-10-Positionen bei Hedgefonds: 46

Apple Inc. — Anzahl der Top-10-Positionen bei Hedgefonds: 30

Uber Technologies — Anzahl der Top-10-Positionen bei Hedgefonds: 30

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. — Anzahl der Top-10-Positionen bei Hedgefonds: 28

Hess Corp. — Anzahl der Top-10-Positionen bei Hedgefonds: 25

Netflix Inc.— Anzahl der Top-10-Positionen bei Hedgefonds: 24

So haben diese Aktien performt

Weiterhin hieß es übrigens in der Studie, dass diese Aktienauswahl den S&P500 seit Jahresanfang deutlich outperformt hat (9,6 Prozent vs. 4,1 Prozent). Außerdem liefen die Top-Positionen der Hedgefondsmanager seit 2001 in 60 Prozent aller Quartale besser als der breite Markt.

