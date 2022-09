Wer kennt sie nicht, die berühmten FAANG Aktien Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google (heute Alphabet)? Doch ihre Zeit dürfte laut Experten vorbei sein. Sie plädieren für ein neues Akronym. Nämlich MATANA.

Im Jahr 2013 prägte der berühmte Fernseh-Journalist Jim Cramer auf dem US-Sender CNBC das Akronym FAANG. Die Abkürzung steht für die damals heißesten Aktien auf dem Parkett. Und die Performance dieser Aktien konnte sich sehen lassen. Doch Zeiten ändern sich. Und so stehen die FAANG-Aktien vor dem Aus. Sie sind nicht mehr so populär und längst nicht mehr jeder Anleger sollte und möchte diese fünf Aktien im Depot haben. Doch jetzt schlagen Aktien-Experten vor, auf neue Aktien zu setzen. Nämlich auf MATANA.

Diese Aktien stehen hinter MATANA

„Es ist an der Zeit zu überdenken, wer an der Spitze der Big-Tech-Nahrungskette steht“, sagt Ray Wang zu Yahoo Finance. Er ist der Gründer und Chefanalyst von Constellation Research. Dabei stehen hinter der Abkürzung MATANA folgende sechs Unternehmen: Microsoft, Apple, Tesla, Alphabet, NVIDIA und Amazon. Somit sind Meta und Netflix raus, während Microsoft, Tesla und NVIDIA den Austieg in diesen erlauchten Kreis schafften.

Dazu sagt Wang gegenüber Yahoo Finance: „Facebook muss etwas anderes tun als Werbung. (…) Also, wird es die Brille sein? Wird es das Metaverse sein? Wir sind noch nicht so weit und das ist wirklich die Herausforderung.“

Außerdem sehe er für Netflix wenig Wachstumspotenzial hinsichtlich der Abonnenten. Bei Werbeeinahmen könnte das anders aussehen, aber so weit ist Netflix noch nicht.

Microsoft, NVIDIA und Tesla als Top-Picks

“Microsoft hat mehr als nur Business-to-Business und Consumer – sie waren in der Lage, beides zu managen“, sagt Wang. „Sie sind gut positioniert für das Metaverse. Sie sind gut für die Cloud aufgestellt und haben natürlich ihr Gaming-Geschäft."

Zudem äußert sich Wang wohlwollend gegenüber NVIDIA. Denn der Chiphersteller könne mehr als nur Chips herstellen. Hier seien vor allem die Datencenter und der Gaming-Bereich spannend.

Zu Tesla als Letztem im Bunde äußert sich Wang nicht speziell. Doch Tesla ist als E-Autohersteller und als Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien ohnehin für die Zukunft gesetzt.

Übrigens: Wenn Sie nicht auf diese sechs Aktien einzeln setzen möchten, so gibt es auch den BÖRSE ONLINE Index "Aktien für die Ewigkeit". Dieses Indexzertifikat mit 30 Aktien, die Sie immer halten können, finden Sie unter der WKN DA0ABN. Und darunter befinden sich auch Alphabet, Apple und Microsoft.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia