Insgesamt 17,21 Prozent des gesamten Fondsvermögens hat der inzwischen legendär gewordene Investor Bill Ackman nun in dieser Aktie. Außerdem: Diese beiden Titel hat der Hedgefonds-Manager überdies nachgekauft.

Mit der Corona-Krise wurde Hedgefonds-Manager Bill Ackman zur Legende. Durch seine starken Shorts gegen den Markt in Erwartung des Crashes im März 2020 verdiente der Investor Milliarden für sich und seine Anleger. Doch so ist sein Portfolio nach den neuen 13F Filings aufgestellt und speziell in diesen Titel hat Ackman nun 17,21 Prozent des gesamten Fondsvermögens investiert:

Das ist die neue Top-Position von Hedgefonds-Star Bill Ackman

Eigentlich rät man Privatanlegern zu einer möglichst breiten Streuung, um ähnlich oder leicht besser als der Markt zu performen. Ackman hingegen, der den Markt deutlich schlagen will, fährt einen extrem konzentrierten Ansatz mit sehr wenigen Aktien. So sieht das Portfolio des Hedgefonds Pershing Square (Stand 30. September) aus:

Chipotle Mexican Grill Inc. – Gewichtung: 16.65 Prozent

Restaurant Brands International – Gewichtung: 14.82 Prozent

Hilton Worldwide Holdings – Gewichtung: 14.75 Prozent

Lowe's Cos – Gewichtung: 14.00 Prozent

Howard Hughes Holdings Inc. – Gewichtung: 11.87 Prozent

Alphabet Inc. CL C – Gewichtung: 11.78 Prozent

Canadian Pacific Kansas City – Gewichtung: 10.70 Prozent

Alphabet Inc. – Gewichtung: 5.43 Prozent

Damit ist Ackmans größte Position seit Neuestem der Technologieriese Alphabet, bei dem der Fondsmanager in beide handelbaren Aktienklassen investiert hat. Die Google Mutter ist mit einem KGV von 23,7 einer der günstigsten BigTech-Konzerne, hat aber auch einige Probleme am Hals. So droht ChatGPT dem Konzern mehr und mehr seines Marktanteils beim Suchvolumen abzunehmen, während zusätzlich in den USA ein massiver Kartellprozess gegen den Konzern läuft. Es wird also spannend zu sehen sein, ob der Starinvestor trotz all dieser Probleme mit seiner Wette recht behält.

Was hat sich in Ackmans Portfolio ansonsten getan?

Ansonsten zeigt sich im Portfolio von Ackman weiter eine Übergewichtung von Resturantaktiken wie Chipotle sowie der Burger King Mutter Restaurant Brands. Beide Titel sind mit KGVs von über 20 bzw. 30 aber keinesfalls billig.

Überraschend ist zudem, dass Ackman im Vergleich zum zweiten Quartal seine Position im Dividendenaristokraten Lowe’s reduziert hat, während er bei der Hotelkette Hilton nachkaufte.

Übrigens: In Pershing Square, den Hedgefonds von Bill Ackman, können Sie auch durch die gleichnamige an der Londoner Börse gelistete Aktie investieren.

