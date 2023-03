Adam Seessel mit seiner Holding Gravity Capital Management galt lange Zeit als ein bekannter und erfolgreicher Value-Investor. Doch warum ist der Geldmanager nun auf Tech-Aktien umgestiegen und sollten Anleger dem Folgen?

Value und Tech gehen selten zusammen, außer in einem ausbalancierten Portfolio. Grund dafür ist oftmals, dass Value-Investoren die luftigen Bewertungen in dem Sektor zu hoch sind, während Tech-Investoren die großen und langsam wachsenden Geschäftsmodelle des Value-Bereiches scheuen.

Von Value zu Tech-Aktien

Dies gilt aber nicht für Adam Seessel mit seiner Holding Gravity Capital Management. Sessel setzte jahrelang sehr erfolgreich auf qualitativ hochwertige Value-Aktien, bis er sich bereits vor einigen Jahren für immer mehr Tech-Aktien entschieden.

Doch warum setzte der Geldmanager auf die riskanten Wachstumsaktien und hält trotz der aktuellen Krise, der steigenden Zinsen und dem allgemein schlechten Umfeld für Growth weiterhin diese Aktien?

Tech-Aktien – Eine Frage des Narratives?

Laut einem kürzlichen Interview von Sessel im Anlegermagazin Barrons ist der Geldmanager vor allem aufgrund der operativen Excellenz bei Unternehmen wie Amazon, Alphabet und Texas Instruments eingestiegen.

Anders als viele, so Seessel, glaube er nämlich nicht an das Narrativ von Tech-Aktien, welche rein durch die fallenden Zinsen in den vergangenen Jahren eine massive Aufwertung erlebt haben. Für den Geldmanager ist nämlich die operative Entwicklung der Firmen, vor allem der Grund für die stark steigenden Kurse.

Deswegen hält er weiterhin an Amazon & Co. fest

Interessant war auch die Begründung Seessels, warum er weiter an seien Tech-Aktien festhalte und diese trotz des schwierigen makroökonomischen Umfeldes eine Aufwertung erleben könnten. Der Manager von Gravity Capital Management sieht nämlich in den günstigen Bewertungen eine massive Kaufchance für Anleger.

Primär die Aktien der großen Unternehmen wie Amazon oder Alphabet steckten aktuell in einigen Problemen, welche das Wachstum der Konzerne verlangsamt. Allerdings sollten sich diese durch das Management nicht allzu lange halten können und trotz der aktuellen Wirtschaftslage bald wieder Wachstum und Kurssprünge für Anleger bereithalten.

Lesen Sie dazu auch: Bullish hoch zehn: Diese vier Aktien hat Cathie Wood gestern gekauft