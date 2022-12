Am Montagmittag steht der Dax deutlich unter Druck. Dabei stehen die Aktien von Deutsche Bank, Bayer und Siemens Energy im Fokus. Was jetzt wichtig wird.

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Freitag hatte er 0,3 Prozent höher bei 14.529,39 Punkten geschlossen. Bei ebenjenem Niveau wird er am Montagmorgen rund eine Stunde vor Handelsstart erwartet. Im Verlauf des Vormittags zeigte sich der Dax deutlich schwächer und gab um mehr als ein halbes Prozent auf 14.460 Punkte ab.

Bei den Konjunkturdaten stehen vor allem Einkaufsmanagerindizes auf dem Terminkalender. Der S&P-Index für Deutschland und die Euro-Zone sollte Experten zufolge stabil bleiben. Für den ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA gehen sie dagegen von einem Rückgang auf 53,1 Punkte von 54,4 Zähler im Vormonat aus. Jenseits des Atlantiks erwarten Investoren auch die Aufträge in der Industrie, die laut Prognosen mit Plus 0,7 Prozent deutlich über dem Vormonatsniveau von 0,3 Prozent liegen sollten.

Zudem überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung des Dax und weiterer Auswahlindizes. Die Veränderungen werden am Montag nach Börsenschluss bekanntgegeben. Diese Unternehmen gelten als Favoriten für den Dax-Aufstieg.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Montag

Am Montagmittag führen die Aktien der Deutschen Bank den Dax mit einem Plus von 1,92 Prozent an. dahinter folgen Siemens Energy mit plus 1,02 Prozent und Volkswagen mit plus 0,81 Prozent.

Am anderen Ende des Dax verlieren die Titel von Bayer mit minus 2,15 Prozent am meisten, gefolgt von Fresenius mit minus 2,00 Prozent und Symrise mit minus 1,84 Prozent.

Mit Material von Reuters