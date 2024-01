Die Aktien von SAP und Siemens waren gut gelaufen. Doch zuletzt korrigierten sie etwas. Sollten Anleger bei den beiden DAX-Giganten jetzt besser Gewinne mitnehmen?

SAP-Aktie mit Monsterlauf

Seit rund einem Jahr steigt die SAP-Aktie fast ununterbrochen und surft auf der 50-Tage-Linie nach oben. Zuletzt korrigierte das Papier nochmal etwas deutlicher an eben diese Linie, doch sie hielt. Aktuell können Anleger zwar drüber nachdenken, kleine Teilgewinne mitzunehmen - vor allem wenn man bereits auf größeren Gewinnen sitzt. Doch solange der Aufwärtstrend intakt ist und die 50-Tage-Linie hält, ist alles in bester Ordnung bei SAP.

Zwar sehen die Analysten bei Bloomberg fast kein Kurspotenzial mehr bei dem Software-Konzern aus dem DAX. Doch BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf der SAP-Aktie mit einem Kursziel von 165 Euro und einem Stoppkurs bei 89 Euro.

Auch wenn die SAP-Aktie mit einem KGV von 23,2 und einer Dividendenrendite von 1,64 Prozent nicht gerade günstig ist, so sieht das Wachstum doch weiter gut aus. Schließlich soll der Gewinn je Aktie von 5,2 Euro in 2023 auf 6,09 Euro in 2024 um fast 20 Prozent zulegen. Anleger können also weiter auf diesen DAX-Giganten setzen.

Doch wie sieht es bei Siemens aus?

Siemens-Aktie mit hohem Kurspotenzial

Während die Analysten bei der SAP-Aktie also nicht mehr so viel Kurspotenzial nach oben sehen, gibt es bei der Siemens-Aktie laut den Analysten noch 16 Prozent im Durchschnitt. Bis auf 186 Euro soll es noch raufgehen. Doch auch hier ist BÖRSE ONLINE bei dem DAX-Giganten von Siemens optimistischer. Wir empfehlen die Siemens-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 200 Euro und einem Stoppkurs von 115 Euro.

Im Chart war die Siemens-Aktie allerdings deutlich volatiler. Zum Teil hatte das auch mit den Unwägbarkeiten rund um Siemens Energy im Herbst zu tun. Grundsätzlich ist der Industriekonzern Siemens aber ansprechender bewertet. Das KGV beträgt 13,7 und die Dividendenrendite liegt bei 3,33 Prozent. Insofern könnte sich Siemens hier mehr lohnen als SAP, auch wenn der Chart nicht so schön aussieht. Allerdings soll der Gewinn je Aktie lediglich um rund 11 Prozent von 10,44 Euro auf 11,67 Euro steigen.

Insofern können Anleger grundsätzlich weiter auf beide DAX-Giganten setzen. Momentan sieht SAP etwas stärker aus, dafür ist die Aktie aber auch teurer.

Und lesen Sie auch: Neue Kursanstiege voraus? Das sagen jetzt JP Morgan, Morgan Stanley und Co zu den Aktien von Allianz, BASF und Volkswagen

oder: Deutsche Bank, Sparkasse, comdirect, ING und Co: Hier gibt es die besten Depots für Aktien und ETF