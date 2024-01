Steigen die Aktien von Allianz, BASF und Volkswagen jetzt kräftig? Oder geht der Seitwärtstrend weiter? Was jetzt die Experten von JP Morgan, Morgan Stanley und Co. erwarten.

Volkswagen-Aktie könnte vor dem Ausbruch stehen

Wie im Chart unten ersichtlich ist, könnte die Volkswagen-Aktie demnächst einen Ausbruch über die 200-Tage-Linie wagen. Wir berichten bereits seit Wochen darüber, dass VW einen zaghaften Aufwärtstrend gebildet hat. Damit Anleger aber wirklich wieder Vertrauen in die Volkswagen-Aktie fassen, müsste sich das Papier mal wieder signifikant über die 200-Tage-Linie bequemen.

Fundamental sieht es für 2024 aber wieder mal nicht rosig aus. Die Schätzungen bei Bloomberg zeigen einen stagnierenden Gewinn je Aktie. Allerdings bleibt die Bewertung mit einem KGV von 3,8 und einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent sehr attraktiv. Anfang des Jahres erneuerte Jose Asumendi von JP Morgan aber lediglich ein "Neutral"-Rating der VW-Aktie mit einem Kursziel von 128 Euro. Auch BÖRSE ONLINE empfiehlt Volkswagen nach einer Phase des Beobachtens wieder zum Kauf mit einem Kursziel von 132 Euro.

Allianz mit gutem Kursziel von Morgan Stanley

Bei der Allianz-Aktie setzen die Analysten von Morgan Stanley auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Zwar befindet sich dieser aktuell in der Wartestellung, denn die Allianz schaffte es bislang noch nicht über das Niveau von 245 Euro. Doch Morgan Stanley vergibt für die Allianz-Aktie weiterhin ein "Overweight"-Rating und ein Kursziel von 264 Euro.

BÖRSE ONLINE ist sogar noch optimistischer und setzt das Ziel auf 280 Euro mit einem Stopp bei 157 Euro. Im vergangenen Börsenjahr zeigte sich, dass die Versicherungs-Aktie meist die 50-Tage-Linie (blau) und zur Not die 200-Tage-Linie (grün) nutzte, um sich nach oben zu arbeiten.

Mit einem KGV von 9,6 und einer Dividendenrendite von 5,33 Prozent ist die Allianz-Aktie auch weiter attraktiv bewertet. Mit einem riesigen Kurssprung ist hier nicht zu rechnen, aber ein paar Prozent Rendite dürfte die Allianz auch in diesem Jahr wieder bringen.

Doch wie sieht es jetzt bei BASF aus?

Verzwickte Lage bei der BASF-Aktie

Tatsächlich befindet sich die BASF-Aktie aktuell auf Messers-Schneide. Ein pessimistischer Analysten-Kommentar ließ die Aktie in dieser Woche korrigieren, sodass sie wieder knapp unter die 200-Tage-Linie fiel. Ein Warnsignal. Zwar deutet sich weiterhin ein Goldenes Kreuz an, welches sich nun bilden könnte und einen Einstieg signalisieren dürften, doch dafür sollte die BASF-Aktie am besten auch über der 200-Tage-Linie notieren.

Auch die neuesten Kursziele in diesem Jahr, sind eher mittelmäßig. Jefferies sagt "Underperform" und setzt das Ziel auf 41 Euro. Stifel rät zum Halten und setzt das Kursziel auf 47 Euro. Und Bernstein Research sagt ebenfalls "Underperform" und setzt das Kursziel sogar nur auf 39 Euro.

BÖRSE ONLINE ist da viel optimistischer und setzte das Kursziel vor Weihnachten auf 58 Euro mit einem Stopp bei 35 Euro. Momentan sollten Anleger aber erstmal abwarten, ob die 200-Tage-Linie wieder nach oben überwunden werden kann und ob sich das Goldene Kreuz wirklich bildet.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, BASF, Volkswagen Vz..