Nachdem der Dax am Freitag zur Mittagszeit noch mit 1,33 Prozent im Minus notiert hatte, holte er am Nachmittag kräftig auf und drehte sogar ins Plus. Das sind die Hintergründe.

Mit Eröffnung der US-Börsen holte der Dax seine Verluste auf notierte kurzzeitig sogar im Plus bei etwas mehr als 12.750 Punkten. Doch noch am Vormittag setzten anhaltende Zinserhöhungsängste den europäischen Börsen zu. "Der erwartete Hochpunkt in den Leitzinsen der US-Notenbank wird immer weiter nach oben verschoben", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Inzwischen werde ein Maximalsatz von bis zu fünf Prozent erwartet. "Bei einem derzeitigen Leitzins-Korridor von drei bis 3,25 Prozent ist damit nur etwas mehr als die Hälfte der Strecke geschafft."

Wegen der Spekulationen auf anhaltende drastische Zinserhöhungen der Notenbanken flogen bereits gehandelte, niedriger verzinste Bonds aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf ein Elf-Jahres-Hoch von 2,494 Prozent. Auch die der zehnjährigen US-Staatsanleihen kletterte mit 4,291 Prozent auf ein 14-1/2-Jahres-Hoch.

Den Dax belastete zudem besonders die Gewinnwarnung der Adidas-Aktien. Diese rauschten zusammen mit Puma kräftig in den Keller, rissen somit den gesamten Index und auch weitere Aktien mit.

Am Nachmittag folgte dann der Turnaround. Denn die US-Börsen sind auf einen versöhnlichen Wochenschluss zugesteuert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am Freitag 1,2 Prozent höher bei 30.675 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um ein Prozent auf 3701 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,6 Prozent auf 10.675 Punkte. Ein Medienbericht über eine Debatte innerhalb der US-Notenbank zur Größe künftiger Zinsschritte nährte Börsianern zufolge die Hoffnung auf ein gedrosseltes Tempo der geldpolitischen Straffungen.

Im Nachgang besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen griffen Anleger bei Dow zu. Die Aktien des Chemiekonzerns gewannen 2,1 Prozent. Auch Finanzwerte wie JP Morgan und Goldman SachsGS.N legten bis zu 1,8 Prozent zu.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer des Freitags

Am Nachmittag notieren die Aktien der Münchner Rück deutlich im Plus bei 4,85 Prozent. Auch die Hannover Rück zog es mit 3,56 Prozent nach oben. Die größten Verlierer sind die Adidas-Aktie mit einem Verlust von acht Prozent, gefolgt von Puma mit einem Abschlag von 7,0 Prozent.

Mit Material von Reuters