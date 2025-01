Schon wieder ein neuer Rekord beim DAX. Worauf es jetzt ankommt und warum unter anderem die Aktien von Rheinmetall und Siemens Energy im Fokus stehen.

So kann es weiter gehen: Da in Summe neue Geschäftszahlen von mehreren Unternehmen positiv aufgenommen wurden, setzte sich die gute Stimmung am Aktienmarkt fort. Nach seinem Vortagessprung infolge verminderter Inflationssorgen erklomm der DAX am Donnerstag eine weitere Bestmarke von gut 20.675 Punkten. Aktuell steht er bei knapp 20.600 Punkten. Am Vortag hatte der Index frischen Schwung erhalten von Inflationsdaten aus den USA. Diese hatten Sorgen gemildert, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr ihren Zinssenkungskurs stoppen oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben könnte.

Noch positiver geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu. Der liegt derzeit rund ein Prozent im Vergleich zum Vortag im Plus und steht damit bei 5.087 Punkten.

Analyst Sören Hettler von der DZ Bank gibt in diesem Umfeld in einer Studie aber auch zu bedenken, dass der DAX nicht Deutschland sei. „Unter 20 Prozent der Umsätze werden in Deutschland erwirtschaftet." Die Kursentwicklung des DAX folge daher am ehesten dem globalen Wirtschaftswachstum. Daher dürfte 2025 aus seiner Sicht für den DAX erneut ein erfolgreiches Aktienjahr werden.

Aktien von Rheinmetall und Siemens Energy beim DAX im Fokus

Star des DAX ist heute unangefochten die Aktie von Zalando, die aufgrund von guten Geschäftszahlen gleich zweistellig zulegte. Die Hintergründe dazu lesen Sie hier.

Platz zwei belegt aktuell von der Performance her die Aktie von Rheinmetall mit einem Plus von rund vier Prozent im DAX. Das Schlusslicht bildet hingegen die Aktie von Siemens Energy mit einem Minus von vier Prozent. In Schweden sind nach einem erneuten Bruch eines Rotorblattes 51 Anlagen in einem Windpark stillgelegt worden.

