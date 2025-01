Dieser ETF setzt weder großflächig auf Tech-Aktien noch auf Kryptowährungen und hat dennoch in den letzten Jahren eine Rendite von 13 Prozent p.a. und massive Dividenden für Anleger erwirtschaften können. Ein klarer Kauf für Anleger, die sowohl Kursgewinne als auch attraktive Ausschüttungen im Portfolio haben wollen?

In den vergangenen Jahren war es schwer, hohe Renditen zu erwirtschaften, wenn man nicht auf Tech-Aktien oder Kryptowährungen gesetzt hat. Dennoch hat es ein ETF geschafft. So gab es beim VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF (WKN: A2JAHJ) eine Rendite von 13 Prozent p.a. in den vergangenen drei Jahren, womit der Indexfonds sogar den MSCI World schlagen konnte.

Massive Dividenden und 13% Rendite pro Jahr mit diesem einzigartigen ETF

Möglich war dies durch den einzigartigen Ansatz des VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF. Dieser setzt auf Dividendenaktien (aktuelle Ausschüttungsrendite bei vier Prozent) aus den Industrieländern mit speziellen Anforderungen an die Qualität der dahinterstehenden Unternehmen.

So wird in einem Screening bei der Auswahl der Wertpapiere auf die Substanz und Nachhaltigkeit der jeweiligen Zahlen als auch auf die Qualität von Bilanz oder die Verschuldungssituation geachtet. Dadurch war es dem ETF in der Vergangenheit möglich, exzellente Aktien auszuwählen.

Aktuell sehen die Top-10 Titel des ETFs wie folgt aus:

Chevron Corporation

Pfizer Inc.

Verizon Communications

HSBC Holdings Plc

Roche Holding AG

TotalEnergies SE

BHP Billiton

Bristol-Myers Squibb

Sanofi

Allianz

Outperformance auch ohne Tech- und Krypto-Werte

Dementsprechend zeigt sich: Es müssen nicht immer Tech-Titel oder Krypto-Werte sein, mit denen man eine Outperformance erzielen kann. Für alle Anleger, die an dem ETF interessiert sind, hier noch einige technische Details:

WKN: A2JAHJ

Fondsvolumen: 1,24 Milliarden Euro

TER: 0,38 Prozent

Positionen: 101

Ausschüttungsrendite: 4,0 Prozent

Ausschüttungspolitik: Vierteljährlich

