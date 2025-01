Im Jahr 2024 waren die Highflyer an den Börsen die altbekannten Dauerbrenner Nvidia, Palantir & Co. Doch laut einer aktuellen Studie der Bank of America könnten 2025 diese Aktien damit beginnen, durch die Decke zu gehen, obwohl sie aktuell kaum jemand auf dem Schirm hat.

Der Boom rund um Halbleiter hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass Aktien wie Nvidia eine massive Outperformance zum breiten Markt erzielen konnten. Doch dabei sind viele andere Namen aus der Branche auf der Strecke geblieben. Laut einer aktuellen Studie der Bank of America könnte sich das aber bald ändern.

Diese Aktien, die kaum jemand auf dem Schirm hat, können 2025 explodieren

So hieß es in einer Mitteilung an die Kunden der Bank: „Es ist noch früh im Jahr 2025, aber wir prognostizieren eine Ausweitung der Rallye bei den Halbleitern, auch wenn die Fundamentaldaten eine immer größer werdende Kluft zwischen den KI-Titeln und den zyklischen nahelegen, zusammen mit ungelösten Sorgen hinsichtlich der Beschränkungen in China, globaler Zölle und steigender Inflation/schwächerer Verbraucher.“

Gewinner einer solchen Entwicklung wären besonders die Aktien von On Semiconductor, Intel, GlobalFoundries, AMD und Microchip Technology.

Konkret fußt diese These auf einer Fortsetzung des Hypes im Halbleiterbereich, der auch andere Untersektoren erfasst. Gleichzeitig schwingt bei den Experten auch eine gewisse Skepsis gegenüber den bisherigen Top-Werten wie Nvidia mit, deren Probleme mit der Umsetzung der Blackwell-Chips sie mehrfach betonten.

Zeit, jetzt bei diesen Aktien zuzuschlagen?

Für Anleger, die an dieses Szenario der Bank of America glauben, kann es sich daher lohnen, einen Blick auf die oben genannten Aktien wie AMD zu werfen, die BÖRSE ONLINE aktuell auch zum Kauf empfiehlt.

Wer lieber breit gestreut auf eine Fortsetzung des Chip-Hypes setzen und dabei sowohl die Gewinner als auch Kandidaten mit Aufholpotenzial im Portfolio haben möchte, der kann einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Chip Power Index werfen.

