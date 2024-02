Der deutsche Leitindex hat erneut eine neue Bestmarke erreicht. Worauf es jetzt ankommt und warum unter anderem die Aktien von Rheinmetall und SAP beim DAX im Fokus stehen

Neue Woche – neues Glück. Der deutsche Leitindex hat nach einem verhaltenen Start in die neue Woche am heutigen Montag mit 17.452 Punkten ein neues Rekordhoch geknackt. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt derzeit 0,15 Prozent im Minus und steht bei 4.865 Punkten.



In der vergangenen Woche hatten vor allem die mit der Künstlichen Intelligenz verbundenen Wachstumschancen von Tech-Unternehmen die weltweiten Börsen befeuert. Allen voran der US-Chiphersteller Nvidia, dessen Aktien nach einem optimistischen Ausblick des Konzerns ein Rekordhoch erreicht hatten.

„Rücksetzer sollten ins Kalkül gezogen werden", warnen aber die Experten der Landesbank Helaba und begründen dies vor allem mit der technischen Lage des Dax. Auslöser eines Rücksetzers könnten Inflationsdaten sein, merkte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets an. Im Verlauf der Woche werden Verbraucherpreise für Deutschland und der Eurozone veröffentlicht sowie in den USA Inflationsdaten, die sich an den privaten Konsumausgaben orientieren. Sie könnten Hinweise liefern für die zukünftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed.

Rheinmetall und SAP beim DAX im Fokus

An der heutigen DAX-Spitze stehen von der Performance die Aktien von Rheinmetall und SAP. Rheinmetall konnte ein weiteres Rekordhoch erklimmen und liegt derzeit fast drei Prozent im Plus. Seit Jahresanfang sind es fast 40 Prozent.

SAP konnte ebenfalls über zwei Prozent zulegen. Der Softwarekonzern profitierte von einer positiven Studie der US-Investmentbank Morgan Stanley. Analyst Adam Wood hob das Kursziel der Aktie auf 187 Euro an und bekräftigte seine Einstufung "Overweight". Die Margenziele von SAP für 2025 seien zwar ambitioniert, doch gebe es ausreichend Spielraum für Verbesserungen, schrieb er.

Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von über 1,8 Prozent im DAX derzeit Zalando.

Mit Material von dpa-afx

