Der DAX kann heute endlich wieder ein dickes Plus verbuchen. Was unter anderem Tesla damit zu tun hat und welche Aktien jetzt im Fokus stehen.

Das kann sich sehen lassen: Der deutsche Leitindex DAX liegt aktuell 0,8 Prozent im Plus und steht bei 19.531 Punkten.

Nach drei Verlusttagen in Folge haben die Aktienkurse am Donnerstag also endlich wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Nicht zuletzt starke Automobilwerte trieben den Leitindex an, wiederum befeuert von überraschend guten Quartalszahlen von Tesla. Mehr zu den Autoaktien aus dem DAX lesen Sie hier.

Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, konnte mit 0,8 Prozent deutlich zulegen und steht bei 4.962 Punkten.

Im vorbörslichen US-Aktiengeschäft sprangen Tesla-Aktie um 14 Prozent nach oben. „Endlich steigen die Margen wieder", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Zwar seien eine schwächere Nachfrage und die zunehmende Konkurrenz durch chinesische E-Autohersteller nach wie vor nicht wegzudiskutieren - aber Tesla steuere nun erfolgreich gegen.

Aktien von Beiersdorf und Symrise beim DAX im Fokus

Zu Tagesbeginn schaffte es direkt die Aktie von Beiersdorf mit einem Plus von fast vier Prozent an die Spitze des DAX. Damit kann sie sich von ihrem Einmonatstief erholen. Die am Donnerstag vorgelegten Geschäftszahlen haben Beiersdorf-Anleger vorbörslich zum Zugreifen ermutigt, nachdem die Aktien am Vortag auf Xetra auf den niedrigsten Stand seit Mitte September gefallen waren. Dabei hatten am Mittwoch schwache Resultate des Kosmetikkonzerns L'Oreal ihre Spuren hinterlassen.

Die Geschäftszahlen von Beiersdorf reichten nun für eine Erholung aus, hieß es am Donnerstag in ersten Expertenstimmen. Der Konzernumsatz verfehlte zwar auf den ersten Blick die Erwartungen, nach den jüngsten Zahlen von Konkurrenten seien die Anleger aber bereits skeptischer eingestellt gewesen, sagte ein Händler.

Dies untermauerte auch Analystin Molly Wylenzek von Jefferies Research mit ihrer Aussage, der Bericht sei "besser als befürchtet nach schwachen Berichten der Konkurrenz". Celine Pannuti von der Bank JPMorgan erwähnte die Perspektiven für das vierte Quartal positiv.

Symrise hingegen hat derzeit ein Minus von drei Prozent und landet damit von der Performance her am DAX-Ende. Damit fällt die Aktie auf ein Tief seit Mitte August. Und das, obwohl der Hersteller von Duftstoffen nach einem weiterhin deutlichen Wachstum nach den ersten neun Monaten optimistischer auf das Gesamtjahr blickt. Unternehmenschef Jean-Yves Parisot rechnet für 2024 mit einem organischen Wachstum - also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert - von rund sieben Prozent. Bisher hatte ein organisches Erlösplus von fünf bis sieben Prozent im Plan gestanden. Analysten erwarten im Schnitt auf dieser Basis bereits etwas mehr, allerdings ist Symrise traditionell eher konservativ beim Ausblick.

Der Umsatz stieg in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft lag das Plus bei 11,1 Prozent. Das ist mehr als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Rückenwind lieferten dabei Geschäfte mit Zusätzen für Heimtiernahrung sowie für süße und würzige Produkte. Auch das Geschäft mit Dürften für Parfüms wuchs deutlich.

