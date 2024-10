Deutsche Auto-Aktien gehören am Donnerstagmorgen trotz Krise überraschend zu den Gewinnern im DAX. Ist das jetzt mehr als eine Momentaufnahme bei Volkswagen, Continental und Co.?



Deutsche Auto-Aktien hatten in den letzten Monaten wahrlich eine schwere Zeit. Gewinnwarnungen von Konzernen wie Volkswagen oder BMW sowie der Konkurrenzdruck aus China und fallende Absatzzahlen in Europa und anderen Regionen haben den Papieren an der Börse zugesetzt. Zwar sind die Titel für Anleger gerade billig zu haben, aufgrund der Zukunftsaussichten halten sich viele aber zurück.

Am Donnerstag wurde dieser Trend aber zumindest zeitweise durchbrochen. Im DAX schossen plötzlich Werte aus dem gesamten Portfolio der Auto-Branche nach oben und erzielten Kursgewinne von fast fünf Prozent. Besonders Volkswagen und der Reifenhersteller Continental konnten überzeugen. Auch Porsche, BMW und Mercedes-Benz setzten sich im oberen Drittel des DAX fest.



Treibt Konkurrent Tesla deutsche Auto-Aktien an?

Ein konkreter Grund für den rasanten Anstieg der Auto-Aktien war am Morgen nicht direkt feststellbar, am Vortag hatte aber Wettbewerber Tesla mit guten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einem zweistelligen Kursanstieg überrascht. Zudem hatte nach Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch auch das Tech-Unternehmen Texas Instruments die deutsche Technologiebranche und auch Autowerte angeschoben.



Kursgewinne bei Volkswagen, Mercedes-Benz und Co nur Momentaufnahme?

Da es von der Herstellerseite keinen eindeutigen Grund für den Kurssprung gibt, sollten Anleger die aktuellen Gewinne mit Vorsicht genießen. Die Papiere von Volkswagen, Mercedes-Benz und Co reagieren aufgrund der Branchenkrise in vielen Fällen an der Börse nur noch verhalten auf negative Schlagzeilen, bei der geringsten positiven Nachricht reißen die Papiere dann aber nach oben aus. Zwar bieten die Titel Börsianern langfristig immer noch Chancen, das Donnerstagshoch sollte man aber nicht als Beginn einer Trendwende werten.

