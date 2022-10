Am Montag startet der Dax freundlich in die neue Woche. Zur Mittagszeit steht der deutsche Leitindex mit über 12.500 Punkten rund 0,7 Prozent im Plus. Besonders im Fokus stehen Vonovia, Volkswagen und Zalando.

Nach einer verrückten Vorwoche an den Märkten, in welcher der Dax zwischen 11.950 und 12.670 Punkten geschwankt hatte, schloss der deutsche Leitindex doch recht unbefriedigend mit nur 1,34 Prozent im Plus. Was erwartet Anleger in dieser Woche?

In dieser Woche dürfte es vor allem auf die Quartalszahlen von zahlreichen Unternehmen ankommen. Bereits am Freitag hatten die großen US-Banken begonnen ihre Zahlen für das dritte Quartal zu präsentieren. In dieser Woche folgen weitere US-Konzerne, sowie Sartorius und die Deutsche Börse aus dem Dax.

Zusätzlich richten Anleger ihren Blick wieder auf Großbritannien und die Bank of England. Denn die politischen und finanziellen Verwerfungen beschäftigen die Börse weiter.

Auch der Euro startet mit 0,32 Prozent im Grünen in die Woche und notiert bei 0,976 US-Dollar. Die Edelmetalle Gold und Silber befinden sich ebenfalls deutlich im Plus mit einem Zugewinn von 0,77 Prozent und 1,86 Prozent.

Die besten Dax-Aktien und die schlechtesten Dax-Aktien

An der Dax-Spitze notiert aktuell Vonovia. Mit einem Plus von 2,67 Prozent arbeitet der Immobilienkonzern am Turnaround. Nachdem die Aktien in den vergangenen Wochen drastisch verloren hatte, äußerten sich Ende vergangener Woche viele Analysten positiver.

Auch Volkswagen notiert deutlicher im Plus mit 2,66 Prozent. Hier wollen Anleger vor allem an der Sonderdividende beteiligt werden, die die Wolfsburger bald für den geglückten Porsche-Börsengang auszahlen wollen.

Auf der Verliererseite fallen bislang die Papiere von Zalando auf. Der Online-Modehändler notiert mit 1,93 Prozent etwas im Minus.